Lộ diện trọng tài bắt chính trận khai mạc World Cup 2026

Trọng tài kỳ cựu người Brazil Wilton Sampaio được FIFA “chọn mặt gửi vàng” cho trận khai mạc World Cup 2026.

Ủy ban Trọng tài FIFA mới đây đã chính thức công bố danh tính người “cầm cân nảy mực” cho trận đấu mở màn World Cup 2026. Theo đó, vị vua áo đen người Brazil, Wilton Sampaio, đã được lựa chọn để điều khiển trận đấu khai mạc giữa đội chủ nhà México và Nam Phi.

Trọng tài Wilton Sampaio (Ảnh: Getty)

Trận đấu mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thuộc khuôn khổ bảng A sẽ diễn ra lúc 2h00 ngày 12/6 trên thánh địa Azteca huyền thoại tại Thành phố México.

Ở tuổi 44, Wilton Sampaio là một trong những trọng tài uy tín bậc nhất của bóng đá Brazil và Nam Mỹ hiện tại. Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp ông được trao cơ hội làm nhiệm vụ, sau những trải nghiệm thành công tại Qatar cách đây 4 năm. Việc được chỉ định bắt chính trận khai mạc không chỉ là vinh dự lớn mà còn khẳng định sự tín nhiệm tuyệt đối từ phía FIFA đối với năng lực và bản lĩnh của vị trọng tài sinh năm 1981 này.

Hỗ trợ cho ông Sampaio trong trận cầu đinh sắp tới là hai người đồng hương Bruno Pires và Bruno Boschlia trong vai trò trợ lý trọng tài. Trọng tài bàn (trọng tài thứ tư) được xác định là ông Juan Gabriel Benítez người Paraguay.

Trong khi đó, phòng VAR sẽ do một tổ trọng tài đa quốc gia điều hành. Trọng tài VAR chính là ông Nicolás Gallo (Colombia), phối hợp cùng hai trợ lý VAR là Juan Lara (Chile) và Jérôme Brisard (Pháp).