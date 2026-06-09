Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước

Trọng tài World Cup bị Mỹ từ chối nhập cảnh.

Chỉ vài ngày trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh, trọng tài người Somalia - Omar Artan đã bị Mỹ từ chối nhập cảnh ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Miami và buộc phải quay đầu trở lại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau đó về nước.

Quyết định cứng rắn này từ phía chính quyền Mỹ đã chấm dứt giấc mơ World Cup của vị vua áo đen 34 tuổi. Omar Artan vừa được Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) vinh danh là Trọng tài xuất sắc nhất châu lục năm 2025

Trước đó, hành trình tìm kiếm tấm thị thực (visa) của Omar Artan đã gặp vô vàn trắc trở. Tưởng chừng như nút thắt đã được tháo gỡ khi Đại sứ quán Somalia tại Nairobi can thiệp, cấp cho ông hộ chiếu ngoại giao để thuận tiện di chuyển. Thậm chí, mới tuần trước, FIFA còn tuyên bố với truyền thông rằng các vấn đề thủ tục của Artan đã được "giải quyết triệt để".

Tuy nhiên, thực tế tại sân bay Miami Artan vẫn bị từ chối nhập cảnh. Phản ứng trước sự việc, FIFA ra thông báo xác nhận trọng tài người Somalia sẽ không thể tham gia điều hành bất kỳ trận đấu nào tại giải đấu năm nay.

The The Sun