Ngôi sao One Direction mỉa mai Messi ở World Cup 2026: “Anh ấy không còn đủ thể lực nữa”

Messi bị cựu thành viên One Direction nghi ngờ khả năng chinh chiến World Cup.

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, người đưa ra nhận xét về siêu sao người Argentina không phải một cầu thủ hay chuyên gia bóng đá, mà là ca sĩ nổi tiếng Louis Tomlinson - cựu thành viên nhóm nhạc One Direction.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard Argentina, Louis Tomlinson được hỏi về dự đoán cho nhà vô địch World Cup 2026. Nam ca sĩ người Anh không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tam Sư: “Tuyển Anh sẽ vô địch thôi, rõ ràng là vậy. Chắc chắn rồi".

Khi phóng viên nhắc rằng đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi, Tomlinson tiếp tục đưa ra nhận định gây chú ý: “Đúng, đây là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Tôi không nghĩ anh ấy còn đủ thể lực để tiếp tục thi đấu ở giải đấu này thêm nữa".

Louis Tomlinson nghi ngờ thể lực của Messi ở World Cup 2026

Phát biểu của Tomlinson nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ đồng tình rằng World Cup 2026 gần như chắc chắn là lần cuối cùng Messi góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, không ít cổ động viên Argentina cho rằng nhận xét của nam ca sĩ là thiếu tôn trọng với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Thực tế, ở tuổi 38, Messi vẫn đang cho thấy khả năng duy trì phong độ đáng nể. Dù không còn sở hữu tốc độ và nền tảng thể lực như thời kỳ đỉnh cao, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Argentina nhờ nhãn quan chiến thuật, khả năng kiến tạo và tạo đột biến.

World Cup 2026 là lần thứ sáu Messi tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh. Sau khi hoàn tất giấc mơ vô địch tại Qatar năm 2022, Messi không còn chịu áp lực phải chứng minh điều gì với thế giới bóng đá. Tuy nhiên, sự hiện diện của anh tại World Cup 2026 vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với hàng triệu người hâm mộ.

Bởi với nhiều người, đây có thể là cơ hội cuối cùng để chứng kiến M essi thi đấu trên sân khấu World Cup - nơi anh đã dành gần hai thập kỷ để viết nên một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.