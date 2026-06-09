Viral video con trai Messi bị đối thủ sút mạnh vào chân vẫn bật dậy chiến đấu, bản lĩnh y chang bố ở World Cup

Thiago Messi viral với viral thi đấu cực máu lửa.

Trong khi Lionel Messi đang chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương cùng Argentina tại World Cup 2026, một đoạn video về cậu con trai cả Thiago Messi bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Điều khiến người hâm mộ chú ý không phải là một bàn thắng đẹp mắt hay pha xử lý kỹ thuật, mà là cách Thiago phản ứng sau một tình huống bị phạm lỗi khá đau trong màu áo đội trẻ Inter Miami.

Tình huống diễn ra trong một trận đấu của lò đào tạo Inter Miami. Khi đang tham gia tranh chấp, Thiago bất ngờ bị cầu thủ đối phương lao vào với pha vào bóng quyết liệt, tác động trực tiếp vào chân trụ.

Cú va chạm khiến cậu bé mất thăng bằng và ngã xuống sân. Trong vài giây đầu tiên, Thiago tỏ ra đau đớn và bất ngờ trước pha bóng khá mạnh từ đối thủ. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không nằm ở pha phạm lỗi. Ngay sau cú va chạm, Thiago nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chạy và tham gia vào tình huống bóng tiếp theo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thiago bật dậy sau tình huống bị đối thủ phạm lỗi gây chú ý

Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng hình ảnh ấy gợi nhớ đến chính Lionel Messi trong những năm tháng đỉnh cao. Suốt sự nghiệp, Messi nổi tiếng là mẫu cầu thủ thường xuyên bị đối thủ chăm sóc đặc biệt bằng những pha vào bóng quyết liệt. Dù vậy, anh hiếm khi phản ứng thái quá mà thường chọn cách đứng dậy và tiếp tục thi đấu.

Tại World Cup 2022, người hâm mộ nhiều lần chứng kiến Messi bị phạm lỗi liên tục nhưng vẫn kiên cường chiến đấu, góp công lớn giúp Argentina lên ngôi vô địch thế giới.

Dưới đoạn video, rất nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước tinh thần thi đấu của Thiago. Một người hâm mộ viết: "Thằng bé đứng dậy ngay lập tức. Quá giống Messi". Người khác bình luận: "Kỹ năng có thể học hỏi, nhưng tinh thần chiến đấu này rõ ràng là di truyền". Một số fan Argentina thậm chí còn đùa rằng Thiago đã bắt đầu thể hiện "DNA Messi" ngay từ những năm đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá.

Ba cậu con trai của Messi đều gây thu hút khi thể hiện tài năng bóng đá từ nhỏ

Thiago hiện là con trai được chú ý nhất trong ba người con của Lionel Messi. Dù mới chỉ thi đấu ở cấp độ trẻ, cậu bé đã nhiều lần gây sốt với những bàn thắng và màn trình diễn nổi bật cho các đội trẻ Inter Miami.

Sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, nhãn quan chơi bóng ấn tượng và đặc biệt là sự điềm tĩnh hiếm thấy ở lứa tuổi thiếu niên, Thiago đang được nhiều người kỳ vọng sẽ tiếp bước cha mình trong tương lai.

Con đường phía trước chắc chắn còn rất dài, nhưng ít nhất qua đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ, người hâm mộ đã nhìn thấy ở Thiago một phẩm chất từng làm nên tên tuổi của Lionel Messi: ngã xuống, đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.