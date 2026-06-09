Hiệu ứng Messi quá khủng khiếp: 91.000 người đến xem Argentina giao hữu, đông hơn chung kết World Cup, la ó “chúng tôi muốn Messi”

Lionel Messi thậm chí không thi đấu một phút nào, nhưng vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trận giao hữu của đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2026.

Tại sân Kyle Field ở bang Texas (Mỹ), hơn 91.000 khán giả đã lấp kín các khán đài để theo dõi cuộc đối đầu giữa Argentina và Honduras. Con số chính thức được công bố là 91.102 người, biến đây thành một trong những trận bóng đá có lượng khán giả đông nhất từng được tổ chức trên đất Mỹ. Điều đặc biệt là ngôi sao được mong chờ nhất lại không ra sân.

Messi vừa trở lại tập luyện sau chấn thương gặp phải trong màu áo Inter Miami. Vì lý do thận trọng, HLV Lionel Scaloni quyết định không sử dụng đội trưởng Argentina ở trận đấu này. Thông tin đó khiến nhiều cổ động viên thất vọng.

Không ít người đã bỏ ra hàng trăm USD để mua vé với hy vọng được tận mắt chứng kiến nhà vô địch World Cup thi đấu trước khi anh bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Khi trận đấu diễn ra mà Messi vẫn ngồi trên băng ghế dự bị, hàng chục nghìn khán giả trên khán đài bắt đầu đồng thanh hô vang: "We want Messi! We want Messi!" ("Chúng tôi muốn Messi!").

Một CĐV của đội tuyển Argentina cổ vũ trong trận giao hữu quốc tế giữa Argentina và Honduras trên sân Kyle Field vào ngày 6/6/2026 tại thành phố College Station, bang Texas (Mỹ) (Ảnh: Getty Images)

Fan la ó đòi Messi ra sân (Ảnh: Getty

Những tiếng hô vang liên tục xuất hiện ở nhiều thời điểm của trận đấu, tạo nên bầu không khí đặc biệt hiếm thấy đối với một trận giao hữu quốc tế.

Con số 91.102 khán giả khiến nhiều người bất ngờ. Để so sánh, trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp tại sân Lusail có khoảng 88.966 khán giả. Điều đó đồng nghĩa trận giao hữu giữa Argentina và Honduras trên đất Mỹ còn thu hút lượng người xem trực tiếp đông hơn cả trận đấu tranh cúp vàng thế giới cách đây gần bốn năm.

Dù đây là hai sân vận động có sức chứa khác nhau và không thể so sánh hoàn toàn, thống kê vẫn cho thấy sức hút đáng kinh ngạc của đội tuyển Argentina, đặc biệt là Lionel Messi.

Messi không ra sân thi đấu vẫn trở thành tâm điểm chú ý (Ảnh: oc_filmphotography)

CĐV hô vang tên Messi cho thấy sức hút kinh người của siêu sao 30 tuổi (Ảnh: oc_filmphotography)

Suốt trận đấu, mỗi lần hình ảnh Messi xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động, hàng chục nghìn người hâm mộ lại đồng loạt reo hò. Khi máy quay hướng về phía băng ghế dự bị nơi siêu sao 38 tuổi đang ngồi theo dõi đồng đội thi đấu, âm thanh trên khán đài lập tức tăng vọt.

Argentina cuối cùng giành chiến thắng trước Honduras, nhưng kết quả chuyên môn dường như không phải điều được quan tâm nhất. Tâm điểm của cả buổi tối vẫn là cầu thủ không thi đấu phút nào.

Dù không ra sân ở Texas, Messi nhiều khả năng sẽ tái xuất trong trận giao hữu tiếp theo gặp Iceland. HLV Lionel Scaloni mới đây xác nhận đội trưởng Argentina đã sẵn sàng trở lại. "Cậu ấy sẽ thi đấu. Điều tôi chưa biết là cậu ấy sẽ chơi bao nhiêu phút. Tôi cần trao đổi thêm với cậu ấy", Scaloni cho biết trong buổi họp báo.

Thông tin này chắc chắn sẽ khiến những người đã hô vang "Chúng tôi muốn Messi" tại Texas cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi thực tế vừa được chứng minh một lần nữa: gần 20 năm sau ngày ra mắt đội tuyển Argentina, Messi vẫn là cầu thủ có sức hút lớn bậc nhất hành tinh. Chỉ cần anh xuất hiện trên băng ghế dự bị, hơn 91.000 người vẫn sẵn sàng kéo đến sân để chờ đợi một khoảnh khắc được nhìn thấy thần tượng của mình ra sân thi đấu.