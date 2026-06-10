World Cup 2026 thay đổi chưa từng có: VAR có thể "lật ngược" phạt góc, cứu cầu thủ khỏi thẻ đỏ oan

World Cup 2026 sẽ không chỉ là giải đấu đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, mà còn đánh dấu một cuộc cách mạng lớn về công nghệ trọng tài khi FIFA quyết định trao thêm quyền lực cho VAR.

Theo các quy định mới được áp dụng tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico, hệ thống trợ lý trọng tài video lần đầu tiên được phép can thiệp vào các quyết định phạt góc và thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ - những tình huống vốn nằm ngoài phạm vi hoạt động của VAR trong suốt nhiều năm qua.

Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất tại World Cup 2026 và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của nhiều trận đấu.

VAR lần đầu được phép sửa quyết định phạt góc

Trong các giải đấu trước đây, khi trọng tài hoặc trợ lý trọng tài xác định sai đội được hưởng phạt góc, quyết định đó gần như không thể thay đổi.

Tuy nhiên tại World Cup 2026, VAR sẽ được phép kiểm tra lại những tình huống như: Bóng đã hoàn toàn đi hết đường biên ngang hay chưa; đội nào là bên chạm bóng cuối cùng; đội được hưởng phạt góc có chính xác hay không.

Điều này đồng nghĩa một quyết định phạt góc hoàn toàn có thể bị hủy bỏ chỉ vài giây sau khi được đưa ra nếu VAR phát hiện sai sót rõ ràng.

Ví dụ, nếu trọng tài cho đội A hưởng phạt góc nhưng hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ đội A là người chạm bóng cuối cùng trước khi bóng ra ngoài, quyết định có thể được sửa thành phát bóng lên cho đội B. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một tình huống phạt góc cũng nằm trong phạm vi giám sát của VAR.

VAR gia tăng quyền lực tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty) VAR gia tăng quyền lực tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Cầu thủ có thể được "giải cứu" khỏi thẻ đỏ oan

Bên cạnh các tình huống phạt góc, FIFA cũng mở rộng quyền hạn của VAR đối với các thẻ vàng thứ hai.

Trước đây, VAR chỉ được phép can thiệp vào các bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp hoặc trường hợp nhận diện nhầm cầu thủ. Điều đó đồng nghĩa nếu một cầu thủ nhận thẻ vàng thứ hai không chính xác và bị truất quyền thi đấu, hệ thống video không thể giúp thay đổi quyết định.

Tại World Cup 2026, điều này sẽ khác. Nếu VAR xác định thẻ vàng thứ hai được rút ra dựa trên nhận định sai hoặc trọng tài phạt nhầm người, tổ VAR có thể yêu cầu xem xét lại tình huống trước khi án truất quyền thi đấu được giữ nguyên.

Tuy nhiên, FIFA cũng nhấn mạnh VAR sẽ không được phép đề nghị rút thêm thẻ vàng nếu trọng tài bỏ sót lỗi trên sân. Nói cách khác, VAR chỉ có quyền sửa sai chứ không có quyền tạo ra một chiếc thẻ vàng mới.

16 SVĐ tại ba quốc gia sẽ đăng cai các trận đấu World Cup 2026 (Ảnh: Getty) 16 SVĐ tại ba quốc gia sẽ đăng cai các trận đấu World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

FIFA muốn giảm tối đa những sai lầm định đoạt trận đấu

Lý do đằng sau các thay đổi này khá rõ ràng. FIFA cho rằng ở một giải đấu có tính chất sống còn như World Cup, một quả phạt góc được trao sai hoặc một chiếc thẻ đỏ oan hoàn toàn có thể thay đổi số phận của cả trận đấu, thậm chí ảnh hưởng tới hành trình của một đội tuyển trong cả giải.

Các nhà làm luật bóng đá tin rằng với sự phát triển của công nghệ hiện nay, những sai sót như vậy có thể được phát hiện gần như ngay lập tức mà không làm gián đoạn trận đấu quá lâu. Dù vậy, quyết định mở rộng quyền hạn cho VAR cũng tạo ra nhiều tranh cãi.

Không ít chuyên gia lo ngại bóng đá đang ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và việc VAR được trao thêm quyền lực có thể khiến các trận đấu bị ngắt quãng thường xuyên hơn. Bất chấp những ý kiến trái chiều, World Cup 2026 sẽ trở thành giải đấu đầu tiên trong lịch sử mà một quyết định phạt góc hoặc một thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ đều có thể bị VAR lật ngược.

Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy FIFA đang quyết tâm biến kỳ World Cup lần này trở thành giải đấu được điều hành bằng công nghệ nhiều nhất từ trước đến nay.