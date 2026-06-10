Căng đét: Chủ tịch FIFA bị huyền thoại bóng đá đệ đơn tố cáo hình sự ngay trước ngày khai mạc World Cup 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị tố cáo hình sự ngay trước thềm World Cup 2026.

Chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, FIFA lại đối mặt với một bê bối pháp lý gây chú ý khi huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini quyết định đệ đơn tố cáo hình sự nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Theo các nguồn tin từ Pháp và Thụy Sĩ, Platini cáo buộc Infantino có vai trò trong chuỗi sự kiện dẫn đến cuộc điều tra gây tranh cãi nhắm vào ông và cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cách đây nhiều năm.

Vụ việc liên quan đến khoản thanh toán 2 triệu franc Thụy Sĩ mà FIFA chuyển cho Platini vào năm 2011. Giao dịch này từng khiến cả Platini lẫn Blatter bị điều tra và dẫn đến việc hai nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới bị loại khỏi các vị trí lãnh đạo.

Năm 2022, một tòa án Thụy Sĩ đã tuyên cả Platini và Blatter vô tội. Sau đó, phán quyết tiếp tục được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo, giúp hai ông chính thức được minh oan sau nhiều năm vướng vòng lao lý.

Tuy nhiên, Platini cho rằng cuộc điều tra năm đó không đơn thuần là một thủ tục pháp lý thông thường. Huyền thoại người Pháp tin rằng có những động cơ phía sau nhằm loại bỏ ông khỏi cuộc đua kế nhiệm chiếc ghế Chủ tịch FIFA.

Cựu chủ tịch UEFA, Platini bị cách chức vì cáo buộc nhận hối lộ từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatte (Ảnh: AFP) Cựu chủ tịch UEFA, Platini bị cách chức vì cáo buộc nhận hối lộ từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatte (Ảnh: AFP)

Chủ tịch FIFA Infantino bị tố cáo hình sự chỉ vài ngày trước thềm World Cup 2026. (Ảnh: Reuters) Chủ tịch FIFA Infantino bị tố cáo hình sự chỉ vài ngày trước thềm World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trước khi bê bối nổ ra, Platini từng được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí lãnh đạo FIFA sau thời kỳ của Sepp Blatter. Tuy nhiên, các cuộc điều tra đã khiến sự nghiệp quản lý bóng đá của ông gần như chấm dứt.

Trong đơn tố cáo mới nhất, phía Platini đề nghị các cơ quan chức năng Pháp làm rõ vai trò của Gianni Infantino cũng như những cá nhân liên quan trong quá trình dẫn tới cuộc điều tra gây tranh cãi nói trên.

Về phần mình, Chủ tịch FIFA chưa đưa ra bình luận công khai về động thái mới từ Platini.

FIFA vướng vào một vụ bê bối lớn ngay trước ngày khai mạc World Cup 2026 (Ảnh: Reuters) FIFA vướng vào một vụ bê bối lớn ngay trước ngày khai mạc World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Gianni Infantino lên nắm quyền điều hành FIFA từ năm 2016 và là người đứng đầu tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới trong giai đoạn diễn ra các kỳ World Cup 2018, 2022 và 2026.

Việc đơn tố cáo được nộp đúng thời điểm World Cup 2026 chuẩn bị khai mạc khiến vụ việc càng thu hút sự chú ý của dư luận. Đây được xem là một trong những bê bối ngoài sân cỏ đáng chú ý nhất liên quan đến FIFA trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù chưa rõ đơn tố cáo có dẫn tới một cuộc điều tra mới hay không, động thái của Platini cho thấy cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa các nhân vật quyền lực nhất làng bóng đá thế giới vẫn chưa đi đến hồi kết.