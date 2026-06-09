Ngôi sao gốc Việt dự World Cup 2026 bất ngờ xuất hiện trên trang FIFA

FIFA đăng bài về cầu thủ gốc Việt tham dự World Cup 2026.

Trước thềm vòng chung kết World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đổ dồn sự chú ý khi đăng tải một bài viết đặc biệt trên fanpage chính thức nhằm giới thiệu tiền vệ tài năng Ibrahim Maza.

Trang fanpage của cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất thế giới đã chia sẻ hình ảnh của Maza kèm dòng trạng thái: "Chàng trai gốc Việt đã sẵn sàng cho kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp". Đây là bài viết được FIFA chủ động cài đặt hiển thị ưu tiên cho người dùng tại thị trường Việt Nam.

Bài đăng của FIFA về Ibrahim Maza

Ibrahim Maza sinh năm 2005, có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Dù sinh ra, lớn lên tại Đức và từng khoác áo các lứa trẻ của "Cỗ xe tăng", tiền vệ 20 tuổi này cuối cùng đã lựa chọn cống hiến cho đội tuyển quốc gia Algeria ở cấp độ quốc tế. Nhờ màn trình diễn thăng hoa rực rỡ tại châu Âu, anh đã chính thức được triệu tập vào danh sách tuyển Algeria tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bước tiến thần tốc của ngôi sao gốc Việt gắn liền với mùa giải 2025/26 bùng nổ trong màu áo CLB Bayer Leverkusen tại giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga). Maza đã có tới 28 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có 20 trận đá chính, trực tiếp đóng góp 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Sở hữu lối chơi đa năng, Maza có thể vận hành linh hoạt từ tiền vệ công, tiền vệ cánh cho đến trung phong cắm nhờ nhãn quan sắc bén, kỹ thuật xử lý bóng trong không gian hẹp và những cú dứt điểm tầm xa giàu đột biến.

Hiện tại, giá trị chuyển nhượng của tài năng trẻ này đã chạm mốc khoảng 30 triệu euro. Với bệ phóng vững chắc từ cấp CLB, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là sân khấu lớn để "ngọc thô" mang dòng máu Việt khẳng định giá trị và đưa tên tuổi vươn tầm thế giới.