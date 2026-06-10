Áp sát Ronaldo, Messi nâng tổng số bàn thắng sự nghiệp lên con số 912 kinh ngạc trước World Cup

Mess tỏa sáng trong trận Argentina thắng Iceland 3-0.

Trong trận giao hữu tổng duyệt cuối cùng diễn ra vào sáng ngày 10/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina đã có màn phô diễn sức mạnh ấn tượng khi đánh bại Iceland với tỷ số cách biệt 3-0. Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của nhà đương kim vô địch trước thềm World Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina đã chủ động tràn lên áp đặt thế trận. Thành quả đến với đại diện Nam Mỹ từ rất sớm khi hậu vệ trẻ Valentín Barco ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 sau một tình huống phối hợp sắc nét. Dù các cầu thủ Iceland phản ứng, công nghệ VAR sau đó đã vào cuộc và xác nhận bàn thắng hoàn toàn hợp lệ cho Argentina.

Bước sang hiệp hai, thế trận áp đảo tiếp tục được các học trò của huấn luyện viên Lionel Scaloni duy trì. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 71, siêu sao Lionel Messi được tung vào sân từ băng ghế dự bị đã nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền. Với riêng Messi, đây là bàn thắng thứ 912 trong sự nghiệp thi đấu giúp anh áp sát Ronaldo - người đã ghi 973 bàn.

Messi ghi bàn trước thềm World Cup (Ảnh: AFA)

Trở lại trận đấu, Thiago Almada đã tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội nhà. Hủy diệt đối thủ khó chịu đến từ Bắc Âu bằng một lối chơi thanh thoát và hiệu quả, Argentina đã khép lại quá trình chuẩn bị không thể hoàn hảo hơn. Sự thanh thoát trong lối chơi cùng phong độ chói sáng của các cựu binh lẫn nhân tố trẻ đang biến Messi và các đồng đội trở thành ứng viên nặng ký hơn bao giờ hết cho hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới sắp tới.