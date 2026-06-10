Chính quyền Mỹ ra thông báo chấn động về trọng tài World Cup 2026 bị từ chối nhập cảnh: Lo ngại khủng bố!

Trọng tài World Cup bị Mỹ nghi có liên hệ khủng bố, bị giữ 11 tiếng trong phòng thẩm vấn rồi trục xuất.

Vụ việc của trọng tài người Somalia Omar Abdulkadir Artan đang trở thành một trong những bê bối lớn nhất trước thềm World Cup 2026. Theo Daily Mail, Artan - người được FIFA lựa chọn điều hành các trận đấu tại World Cup - đã bị lực lượng biên phòng Mỹ từ chối nhập cảnh ngay khi đặt chân đến sân bay quốc tế Miami, bất chấp việc ông mang theo đầy đủ giấy tờ và thị thực hợp lệ.

Đáng chú ý, trọng tài 34 tuổi này không chỉ bị từ chối nhập cảnh mà còn bị giữ lại để thẩm vấn suốt nhiều giờ.

Bị hỏi về khủng bố và chính trị Somalia

Theo lời kể của Artan, ông bị đưa vào khu vực kiểm tra riêng ngay sau khi hạ cánh từ Istanbul. Trong khoảng 11 giờ đồng hồ, các nhân viên an ninh Mỹ liên tục đặt câu hỏi liên quan đến tình hình chính trị Somalia, các mối quan hệ cá nhân và đặc biệt là những nghi vấn về việc có liên hệ với các thành viên của tổ chức khủng bố Al-Shabaab hay không.

Artan khẳng định ông không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Ông cho biết bản thân chỉ là một trọng tài bóng đá đang thực hiện giấc mơ lớn nhất cuộc đời là được tham dự World Cup. Sau quá trình thẩm vấn, Artan bị giữ trong một phòng giam tạm thời trước khi bị đưa trở lại Istanbul trên chuyến bay hồi hương.

Omar Abdulkadir Artan, 34 tuổi, trọng tài hàng đầu người Somalia, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau cuộc phỏng vấn kéo dài 11 giờ (Ảnh: Getty)

Mỹ nói có "thông tin bất lợi"

Giới chức Mỹ xác nhận trọng tài Somalia đã bị từ chối nhập cảnh sau quá trình kiểm tra bổ sung. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), Artan bị xác định là "không đủ điều kiện nhập cảnh" do xuất hiện những "quan ngại trong quá trình thẩm tra an ninh".

Trong tuyên bố gửi cho FOX News, một quan chức thuộc chính quyền Trump cho biết: "Người này đã tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Sau quá trình kiểm tra bổ sung của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), các thông tin bất lợi đã được phát hiện, bao gồm cả mối liên hệ với những cá nhân bị nghi ngờ là thành viên của các tổ chức khủng bố. Điều đó khiến người này không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA).

Người này đã bị từ chối nhập cảnh và được cấp các giấy tờ nhập cư ghi rõ cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục trục xuất nhanh theo Điều 8235 của INA. Chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa an ninh nào được đặt chân vào đất nước chúng tôi. Không có ngoại lệ".

Người Somalia cầm ảnh ông Artan, vị trọng tài lẽ ra sẽ điều khiển các trận đấu tại World Cup 2026 nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ (Ảnh: Reuters)

Giấc mơ lịch sử tan vỡ

Quyết định của Mỹ đồng nghĩa Artan sẽ không thể tham gia World Cup 2026. Đây là cú sốc rất lớn bởi ông được xem là một trong những trọng tài xuất sắc nhất châu Phi hiện nay. Năm 2025, ông được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) bầu chọn là "Trọng tài nam xuất sắc nhất châu Phi".

Quan trọng hơn, nếu được làm nhiệm vụ tại World Cup, Artan sẽ trở thành trọng tài Somalia đầu tiên trong lịch sử xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi bị loại khỏi giải đấu, Artan đau đớn thừa nhận: "Đó là giấc mơ của cả cuộc đời tôi." Dù vậy, ông vẫn gửi lời chúc thành công tới các đồng nghiệp sẽ tham gia World Cup và khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cầm còi.

Omar Abdulkadir Artan được ca ngợi là trọng tài xuất sắc nhất châu Phi (Ảnh: AFP)

FIFA bất lực

FIFA xác nhận Artan sẽ không thể tham gia World Cup 2026 và cho biết tổ chức này không có quyền can thiệp vào các quyết định nhập cư của quốc gia chủ nhà.

Do toàn bộ lực lượng trọng tài World Cup phải tập trung và tham gia các khóa huấn luyện tại Miami trước giải đấu, việc bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cũng đồng nghĩa Artan không thể làm nhiệm vụ ở Canada hay Mexico, dù đây cũng là hai quốc gia đồng chủ nhà.

Vụ việc đã gây ra làn sóng tranh cãi lớn trong giới bóng đá quốc tế. Nhiều quan chức thể thao Somalia cho rằng đây là đòn giáng mạnh vào tinh thần công bằng và hòa nhập mà FIFA luôn quảng bá.

Chỉ ít ngày trước lễ khai mạc World Cup 2026, đây đang được xem là một trong những bê bối ngoài sân cỏ gây chú ý nhất của giải đấu.