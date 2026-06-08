Ngôi sao World Cup bị giữ và thẩm vấn suốt 7 tiếng khi vừa đặt chân đến Mỹ, đồng nghiệp còn bị từ chối nhập cảnh

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Iraq bất ngờ gặp sự cố ngoài sân cỏ khi tiền đạo số một Aymen Hussein bị giữ lại và thẩm vấn suốt nhiều giờ ngay sau khi đặt chân đến Mỹ.

Theo truyền thông quốc tế, Hussein cùng các đồng đội hạ cánh xuống sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup. Tuy nhiên, trong khi phần lớn thành viên đội tuyển hoàn tất thủ tục nhập cảnh bình thường, chân sút 30 tuổi lại bị lực lượng chức năng Mỹ giữ lại để kiểm tra bổ sung.

Một quan chức của bóng đá Iraq tiết lộ rằng Hussein đã phải trải qua khoảng 7 giờ làm việc với giới chức nhập cư. Điện thoại cá nhân của anh cũng được kiểm tra trong quá trình thẩm vấn trước khi được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Hussein là cầu thủ nổi tiếng của Iraq (Ảnh: Reuters) Hussein là cầu thủ nổi tiếng của Iraq (Ảnh: Reuters)

Sự việc càng trở nên đáng chú ý bởi Hussein hiện là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Iraq. Tiền đạo thuộc CLB Al-Karma đã ghi 32 bàn thắng sau 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và được xem là người hùng dân tộc sau khi ghi bàn quyết định giúp Iraq đánh bại Bolivia 2-1 ở trận play-off liên lục địa hồi đầu năm. Chiến thắng đó đưa Iraq trở lại World Cup lần đầu tiên sau 40 năm chờ đợi, đồng thời đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử quốc gia Tây Á góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Aymen Hussein đã ghi bàn thắng đưa Iraq đến World Cup 2026 (Ảnh: Reuters) Aymen Hussein đã ghi bàn thắng đưa Iraq đến World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Hussein không phải thành viên duy nhất của đoàn Iraq gặp rắc rối tại cửa khẩu Mỹ. Nhiếp ảnh gia đội tuyển Talal Salah trải qua quá trình kiểm tra kéo dài hơn 10 giờ. Khác với tiền đạo đội trưởng, Salah cuối cùng bị từ chối nhập cảnh và buộc phải rời khỏi Mỹ. Đến nay, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được công bố.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iraq đang gấp rút hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026. Đội bóng của HLV Graham Arnold vừa gây ấn tượng khi cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 trong trận giao hữu tại La Coruna hôm 4/6.

Trước khi bước vào giải đấu chính thức, Iraq sẽ còn một trận khởi động gặp Venezuela tại bang Illinois. Sau đó, họ sẽ hành quân tới Foxborough để chuẩn bị cho trận mở màn World Cup gặp Na Uy vào ngày 16/6.

Tại World Cup 2026, Iraq rơi vào bảng I cùng những đối thủ rất mạnh gồm Pháp, Na Uy và Senegal. Dù bị đánh giá thấp hơn các đối thủ, việc trở lại sân chơi World Cup sau bốn thập kỷ đã được xem là thành công lớn đối với đội bóng này.