Bị nhét vào quảng cáo cá cược ngay trước World Cup 2026, Mbappe căng đét, Liên đoàn bóng đá Pháp "tới công chuyện" chuyến này

Tự ý dùng hình ảnh cầu thủ quảng cáo cá cược, Liên đoàn bóng đá pháp vấp chỉ trích cực căng từ cầu thủ.

Kylian Mbappé và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đang đối mặt với một cuộc xung đột mới ngay trước thềm World Cup 2026. Nguyên nhân lần này xuất phát từ việc hình ảnh các tuyển thủ Pháp xuất hiện trong quảng cáo của một thương hiệu cá cược trực tuyến.

Theo tiết lộ từ tờ L'Équipe, căng thẳng bắt đầu sau khi hãng cá cược Betclic tung ra chiến dịch quảng cáo mới trước trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Bờ Biển Ngà. Đoạn quảng cáo có sự xuất hiện của 5 tuyển thủ quốc gia gồm Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé và Désiré Doué.

Tuy nhiên, điều khiến các cầu thủ không hài lòng là họ được cho là không hề biết trước mục đích cuối cùng của buổi chụp hình. Sau khi quảng cáo được công bố, một số thành viên trong đội tuyển đã bày tỏ sự khó chịu, trong đó Mbappé và Cherki được cho là những người phản ứng mạnh mẽ nhất.

Mbappé "rất chê" việc xuất hiện trong quảng cáo cá cược mà không được báo trước

Theo L'Équipe, chiến dịch quảng bá này có thể chưa hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận về quyền hình ảnh được ký giữa Liên đoàn Bóng đá Pháp và đại diện các cầu thủ vào năm 2023. Dù vậy, khi World Cup 2026 đã cận kề, nhiều khả năng hai bên sẽ tạm gác tranh cãi để tập trung cho giải đấu trước khi ngồi lại giải quyết sau.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Mbappé công khai thể hiện quan điểm về việc sử dụng hình ảnh cầu thủ tuyển Pháp trong các chiến dịch thương mại. Trước đó, ngôi sao đang giữ băng đội trưởng tuyển Pháp từng nhiều lần phản đối việc đội tuyển hợp tác với những thương hiệu liên quan đến cá cược hoặc thực phẩm không lành mạnh. Trong một cuộc phỏng vấn trên Canal Plus, Mbappé thẳng thắn chia sẻ rằng anh không đồng tình với việc các cầu thủ vô tình trở thành công cụ quảng bá cho những lĩnh vực có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

"Tôi và nhiều đồng đội xuất thân từ những khu dân cư mà cờ bạc đã phá hủy cuộc sống của rất nhiều người. Cá nhân tôi cũng biết những người từng chịu hậu quả từ nó", Mbappé từng phát biểu.

Quan điểm này cũng được luật sư lâu năm của anh, Delphine Verheyden, ủng hộ. Bà cho rằng hình ảnh của các cầu thủ chuyên nghiệp luôn gắn liền với những giá trị nhất định và việc xuất hiện trong các quảng cáo như vậy có thể tạo ra những thông điệp không mong muốn đối với công chúng.

Ảnh: Marca

Về phía Liên đoàn Bóng đá Pháp, họ cho rằng mình vẫn tuân thủ đúng các điều khoản đã được ký kết. Theo thỏa thuận năm 2023, các chiến dịch quảng cáo của nhà tài trợ chỉ cần có tối thiểu 5 tuyển thủ quốc gia tham gia là đủ điều kiện triển khai.

Dẫu vậy, trong thỏa thuận cũng có điều khoản quy định rằng đại diện cầu thủ và lãnh đạo Liên đoàn sẽ thường xuyên gặp gỡ để đánh giá mức độ phù hợp của các đối tác thương mại với giá trị mà đội tuyển Pháp muốn xây dựng.

Không chỉ tranh cãi về quảng cáo cá cược, nội bộ tuyển Pháp hiện còn tồn tại một số vấn đề khác với Liên đoàn. Theo truyền thông Pháp, các tuyển thủ vẫn đang thương lượng về chế độ tiền thưởng tại World Cup 2026 cũng như số lượng vé dành cho người thân. Nhiều cầu thủ cho rằng lượng vé hiện được phân bổ là chưa đáp ứng nhu cầu của họ.

Những bất đồng này sẽ cần sớm được giải quyết khi đội tuyển Pháp chuẩn bị lên đường sang Mỹ vào tuần tới để bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup.