Cam thường bóc nhan sắc hoa khôi ĐH Vinh đi cổ vũ Quế Ngọc Hải vòng cuối V.League 2025/26

Dàn WAGs Việt đổ bộ các sân vận động trong vòng đấu cuối cùng của mùa giải V.League 2025/26.

Mùa giải V.League 2025/2026 đã chính thức khép lại sau vòng đấu thứ 26 đầy kịch tính. Ở cuộc đua trụ hạng, CLB Đà Nẵng đã có màn bứt phá ngoạn mục khi đè bẹp Thanh Hóa với tỷ số đậm đà 4-0. Chiến thắng hủy diệt này giúp đội bóng sông Hàn cán đích ở vị trí thứ 12, chính thức giành tấm vé trụ hạng trực tiếp trong sự vỡ òa của cổ động viên nhà.

Trên sân Chi Lăng, Quế Ngọc Hải được bà xã Dương Thuỳ Phương đến tiếp sức, cổ vũ trong ngày Đà Nẵng cán đích thành công. Sau trận đấu, cựu hoa khôi Đại học Vinh đã xuống sân để chụp ảnh kỷ niệm với chồng. Thuỳ Phương qua camera thường vẫn nổi bật với làn da trắng, gương mặt khả ái dù đã trải qua 3 lần sinh nở.

Thuỳ Phương xuống sân chúc mừng chồng và đội bóng đá trụ hạng thành công

Ảnh mẹ bỉm 3 con tự đăng

Hồng Phước chụp ảnh cho vợ chồng Quế Ngọc Hải (Ảnh: Giấc mơ vô địch)

Ở diễn biến còn lại, trong cuộc đua giành ngôi vương, câu lạc bộ CAHN đã xuất sắc vượt qua các đối thủ bám đuổi để chính thức lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. CLB Thể công Viettel đã chơi đầy nỗ lực để về đích ở vị trí Á quân. Trong khi đó, CLB Ninh Bình tạo nên bất ngờ lớn khi cán đích ở vị trí thứ ba. Ở sân Thiên Trường, trong ngày Thể công Viettel giành Á quân, vợ con của trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng có mặt để cổ vũ đội bóng.

Gia đình Tiến Dũng ăn mừng HCB (Ảnh: FBNV)

Ở vị trí áp chót, PVF CAND dù có chiến thắng quan trọng 3-1 trước SLNA nhưng vẫn không thể tự quyết định số phận. Kết quả này buộc họ phải đứng ở vị trí thứ 13 và sẽ phải tham dự trận play-off với CLB Bắc Ninh để tranh suất tham dự V.League mùa giải sang năm. Kịch bản nghiệt ngã nhất thuộc về Becamex TP.HCM khi gặm nhấm nhận tấm vé xuống hạng trực tiếp, chia tay sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam để xuống chơi tại giải Hạng Nhất mùa tới.