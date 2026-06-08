Louis Phạm "flex" kỹ năng nhào lộn ở The Face, xứng danh HCB SEA Games 31

Louis Phạm tham gia The Face, trổ tài nhào lộn.

Sự xuất hiện của cựu vận động viên thể dục dụng cụ kiêm Louis Phạm (Phạm Như Phương) tại vòng casting The Face Vietnam 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng.

Louis Phạm diện chiếc đầm cổ yếm dáng dài ôm sát tông màu đen tối giản, phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể săn chắc và đường cong quyến rũ. Nhận biết điểm hạn chế về chiều cao so với tiêu chuẩn người mẫu chuyên nghiệp, cô khéo léo kết hợp cùng đôi giày đế đúp siêu khủng để cải thiện tỷ lệ vóc dáng khi sải bước trên thảm đỏ. Thay vì vẻ lạnh lùng chuẩn high fashion, cựu vận động viên ghi điểm bằng nụ cười rạng rỡ và năng lượng tự tin.

Louis Phạm khoe dáng nuột nà (Ảnh: The Face Việt Nam)

(Ảnh: The Face Việt Nam)

(Ảnh: The Face Việt Nam)

Điểm nhấn bùng nổ nhất trong buổi casting là màn thể hiện tài năng có "một không hai" trước ban giám khảo. Tận dụng lợi thế từng là VĐV TDDC từng giành HCB SEA Games 31, Louis Phạm thực hiện cú nhào lộn trên không khiến ai cũng trầm trồ. Dù khen hay chê, không thể phủ nhận cái tên Louis Phạm đang là một trong những "thỏi nam châm" bảo chứng cho sức hút truyền thông của The Face Vietnam 2026 ngay từ những ngày đầu khởi động.

Louis thực hiện cú nhảy kỹ thuật (Ảnh: The Face Việt Nam)

Cô từng là VĐV TDDC (Ảnh: FBNV)

Trước khi giải nghệ, Louis Phạm từng là một trong những tài năng sáng giá hàng đầu của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia với hơn 13 năm tập luyện chuyên nghiệp. Điểm nhấn lớn trong sự nghiệp của cô là lần đại diện Việt Nam tham dự Thế vận hội Trẻ Mùa hè 2018 tại Argentina. Đến kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào năm 2022, Louis Phạm tiếp tục tỏa sáng khi mang về cho thể thao nước nhà 2 Huy chương Bạc (nội dung đồng đội và xà lệch) cùng 2 Huy chương Đồng (nội dung cầu thăng bằng và thể dục tự do). Cô tuyên bố giải nghệ vào đầu năm 2024 ở tuổi 20.