Tình hình mới nhất của Christian Erikse sau khi bị đổ gục trên sân

Christian Eriksen bất ngờ đổ gục lần thứ hai trên sân cỏ trong trận đấu của tuyển Đan Mạch.

Rạng sáng ngày 8/6 (giờ Hà Nội), thế giới bóng đá một lần nữa trải qua phen bàng hoàng khi tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận giao hữu giữa tuyển Đan Mạch và Ukraine thuộc FIFA Days. Sự cố xảy ra khiến trận đấu ngay lập tức bị hủy bỏ. Ngôi sao 34 tuổi đang khoác áo CLB Wolfsburg đã được khẩn cấp đưa đến Bệnh viện Đại học Odense bằng xe cứu thương.

Rất may mắn, thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch xác nhận Eriksen hiện đã tỉnh táo và tình trạng sức khỏe đã tạm thời ổn định.

Eriksen đã ổn định hơn (Ảnh: Getty)

Giải thích về việc tiền vệ này có thể nhanh chóng hồi phục ý thức, bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch, ông Morten Boesen, cho biết thiết bị khử rung tim tự động (ICD) – máy trợ tim được cấy vào cơ thể Eriksen sau sự cố ngừng tim chấn động tại EURO 2020 đã hoạt động kịp thời và chính xác. Nhờ có sự can thiệp ngay lập tức từ thiết bị này, Eriksen chỉ bất tỉnh trong một thời gian ngắn và thậm chí đã có thể tự đứng dậy trước khi rời sân.

Các đồng đội bàng hoàng khi Eriksen đổ gục (Ảnh: Getty)

Eriksen đã có thể tự rời sân, các cầu thủ Đan Mạch và Ukraine bảo vệ hình ảnh của anh trước đó khi ngã xuống sân

Hiện tại, cựu sao Man Utd và Inter Milan vẫn đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện. Các chuyên gia y tế sẽ tiến hành một loạt bài kiểm tra chuyên sâu trong những ngày tới để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố, đồng thời đánh giá khả năng tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số của anh.