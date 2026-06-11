Ngôi sao gốc Việt phát ngôn gây choáng váng tại World Cup: Chúng tôi sẽ đánh bại Messi

Cầu thủ gốc Việt thi đấu cho tuyển Algeria được báo quốc tế nhắc tên sau lời thách thức dành cho Messi.

Tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế trước thềm World Cup 2026 sau phát biểu đầy tự tin về cuộc đối đầu với đương kim vô địch Argentina.

Ngay khi tuyển Algeria đặt chân tới Mỹ để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Maza đã có những chia sẻ gây sốt với giới truyền thông. Cầu thủ đang khoác áo Bayer Leverkusen khẳng định trận ra quân gặp Argentina mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội bóng Bắc Phi. Thậm chí, tài năng 20 tuổi còn mạnh dạn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đánh bại Messi, nếu chúa phù hộ".

Ibrahim Maza muốn cùng đội tuyển Algeria thắng Argentina của Messi

Phát biểu của Maza nhanh chóng được hàng loạt tờ báo quốc tế đăng tải. Nhiều trang tin thể thao tại châu Phi và châu Âu cũng dẫn lại phát biểu, xem đây là lời thách thức đáng chú ý nhất trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Maza cho rằng Argentina là đội bóng rất giàu kinh nghiệm và thường tạo áp lực tâm lý lên đối thủ. Dù vậy, tuyển thủ Algeria tin rằng đội nhà cần giữ được sự bình tĩnh, thi đấu thông minh và tận dụng tối đa cơ hội nếu muốn tạo nên bất ngờ trước Lionel Messi cùng các đồng đội.

Ibrahim Maza sinh năm 2005 tại Berlin (Đức), có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh từng khoác áo các đội trẻ Đức trước khi quyết định lựa chọn tuyển Algeria ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hiện Maza được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Algeria và là nhân tố được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Algeria nằm cùng bảng với Argentina, Áo và Jordan. Trận đấu giữa Algeria và Argentina dự kiến diễn ra vào ngày 17/6, đánh dấu màn ra quân của nhà đương kim vô địch thế giới trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Dù phát biểu của Maza gây nhiều tranh cãi, nó cũng cho thấy sự tự tin và khát khao tạo nên bất ngờ của thế hệ cầu thủ trẻ Algeria. Với riêng Maza, cuộc đối đầu với Messi không chỉ là thử thách lớn nhất sự nghiệp mà còn là cơ hội để anh khẳng định tên tuổi trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.