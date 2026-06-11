Brazil tất tay với "canh bạc lớn" Neymar chỉ vài giờ trước khi World Cup 2026 khởi tranh

Chỉ còn ít giờ nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc, nhưng tại Brazil, mọi ánh mắt vẫn đang đổ dồn về một cái tên quen thuộc: Neymar.

Dù đã bước sang tuổi 34 và trải qua nhiều năm liên tiếp vật lộn với chấn thương, tiền đạo của Santos vẫn được HLV Carlo Ancelotti đặt trọn niềm tin trong chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới lần thứ sáu của Selecao. Theo Marca, quyết định tiếp tục đặt Neymar vào trung tâm dự án World Cup được xem là một trong những canh bạc lớn nhất của bóng đá Brazil trong nhiều năm qua.

Một Neymar rất khác so với những kỳ World Cup trước

Không còn là chàng trai trẻ từng khiến cả thế giới kinh ngạc tại World Cup 2014 hay ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như tại World Cup 2018, Neymar bước vào giải đấu năm nay với nhiều dấu hỏi. Trong ba năm gần đây, sự nghiệp của anh bị gián đoạn liên tục bởi các vấn đề thể lực.

Những chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối và cơ bắp khiến Neymar phải nghỉ thi đấu nhiều tháng, đồng thời bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng của đội tuyển Brazil. Khi trở lại Santos đầu năm 2026, Neymar được kỳ vọng tìm lại cảm giác bóng và thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, quá trình đó diễn ra chậm hơn dự kiến.

Dẫu vậy, Carlo Ancelotti vẫn quyết định trao cơ hội cho cầu thủ từng giữ kỷ lục ghi bàn của đội tuyển Brazil.

Neymar nhận về sự chú ý vì những tin tức chấn thương cận kề World Cup 2026 (Ảnh: AF

Ancelotti tin vào kinh nghiệm và đẳng cấp

Nhà cầm quân người Ý hiểu rõ những rủi ro khi xây dựng kế hoạch quanh một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi và thường xuyên gặp chấn thương. Tuy nhiên, Ancelotti cũng tin rằng không ai trong đội hình hiện tại sở hữu kinh nghiệm, khả năng tạo đột biến và tố chất thủ lĩnh như Neymar.

Trong những buổi tập gần đây, Neymar được sử dụng ở vai trò tự do phía sau hàng công thay vì phải hoạt động rộng như trước. Điều đó cho phép anh tiết kiệm thể lực và tập trung vào khả năng sáng tạo, thứ vẫn được xem là vũ khí lợi hại nhất của ngôi sao này.

(Ảnh: EFE)

Brazil đánh cược vào khoảnh khắc thiên tài

World Cup thường là nơi những khoảnh khắc thiên tài tạo nên khác biệt. Và đó chính là lý do Brazil vẫn đặt niềm tin vào Neymar.

Dù không còn sở hữu tốc độ hay nền tảng thể lực như thời kỳ đỉnh cao, anh vẫn là cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một đường chuyền hoặc một pha xử lý bất ngờ. Brazil đang chấp nhận đánh đổi giữa rủi ro và phần thưởng.

Nếu Neymar khỏe mạnh và đạt phong độ tốt, Selecao sẽ sở hữu một thủ lĩnh đủ khả năng đưa đội bóng tiến sâu tại giải đấu. Ngược lại, nếu những vấn đề thể lực tái phát, toàn bộ kế hoạch của Ancelotti có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Neymar là "canh bạc lớn" của Brazil ở World Cup 2026 (Ảnh: CBF)

World Cup cuối cùng?

Nhiều nguồn tin tại Brazil tin rằng World Cup 2026 có thể là lần cuối cùng Neymar xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bản thân tiền đạo này cũng nhiều lần thừa nhận anh không chắc còn đủ động lực và thể trạng để tiếp tục thi đấu đến World Cup 2030.

Điều đó càng khiến kỳ World Cup lần này trở nên đặc biệt. Sau hơn một thập kỷ là gương mặt đại diện của bóng đá Brazil, Neymar đang đứng trước cơ hội cuối cùng để hoàn tất điều còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của mình: chức vô địch World Cup.

Áp lực và hy vọng cùng tồn tại

Brazil bước vào World Cup 2026 với vị thế một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, khác với những giải đấu trước đây khi tâm điểm thuộc về các tài năng trẻ như Vinicius Junior, Rodrygo hay Endrick, câu chuyện lớn nhất của Selecao lúc này vẫn là Neymar.

Liệu anh có thể vượt qua những nghi ngờ, những chấn thương và áp lực của tuổi tác để dẫn dắt Brazil tới vinh quang? Hay đây sẽ là chương cuối đầy tiếc nuối của một trong những cầu thủ tài năng nhất thế hệ mình? Đó chính là canh bạc mà Brazil đang đặt cược chỉ vài giờ trước khi World Cup 2026 chính thức bắt đầu.