Neymar đón tin vui

Tin mới nhất về chấn thương của Neymar khiến Brazil thở phào ở World Cup.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vừa chính thức thông báo siêu sao Neymar đang có những bước tiến triển vô cùng lạc quan trong quá trình điều trị chấn thương, mở lại cơ hội vàng để anh dẫn dắt Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thông tin từ đội ngũ y tế, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) mới nhất đối với chấn thương bắp chân phải của tiền đạo 34 tuổi cho thấy những tín hiệu rất tích cực. Trong thông cáo báo chí phát đi, CBF khẳng định: "Kết quả kiểm tra cho thấy quá trình hồi phục của Neymar đang tiến triển tốt, hoàn toàn đúng theo các thông số và kế hoạch dự kiến".

Neymar có tín hiệu tích cực về chấn thương (Ảnh: CBF)

Mặc dù các bác sĩ vẫn chưa đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho ngày trở lại sân cỏ, nhưng thông tin này đã trút bỏ phần nào áp lực đè nặng lên vai huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti. Trước đó, chiến lược gia người Ý đã đi một nước cờ mạo hiểm khi quyết định giữ nguyên tên Neymar trong danh sách 26 cầu thủ chính thức tới Bắc Mỹ mà không triệu tập bất kỳ phương án thay thế nào.

Neymar đã phải bước vào cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian kể từ khi dính chấn thương vào cuối tháng 5. Dù khó có thể đạt 100% phong độ ngay lập tức, nhưng các nguồn tin thân cận với đội tuyển tiết lộ ban huấn luyện vẫn bỏ ngỏ khả năng điền tên ngôi sao thuộc biên chế Santos vào đội hình thi đấu ngay từ trận mở màn vòng bảng gặp Morocco tại New Jersey.

Neymar qua 4 mùa World Cup (Ảnh: FIFA)

Hiện tại, chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil vẫn đang tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt giáo án hồi phục và chuẩn bị thể lực riêng biệt dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia hàng đầu. Sự hiện diện của anh dù là trên sân đấu hay trong phòng thay đồ vẫn được xem là điểm tựa tinh thần tối quan trọng cho chiến dịch chinh phục chiếc cúp vàng thứ sáu của Brazil.