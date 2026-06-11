Ronaldo bị chấm 6,2 điểm, tịt ngòi đáng báo động trước thềm World Cup 2026

Ronaldo tịt ngòi trong trận tổng duyệt của Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2026.

Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa khép lại quá trình chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Nigeria trong trận giao hữu quốc tế diễn ra vào rạng sáng nay 11/6. Dù đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martínez giành được kết quả thuận lợi nhờ các pha lập công của Pedro Neto và Francisco Conceição, sự chú ý của giới truyền thông lại đổ dồn vào màn trình diễn mờ nhạt của ngôi sao kỳ cựu Cristiano Ronaldo.

Ở tuổi 41, tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr vẫn được ban huấn luyện tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu nhằm rà soát phong độ lần cuối trước khi toàn đội di chuyển sang Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trong suốt 65 phút góp mặt trên sân, Ronaldo đã trải qua một ngày thi đấu vô duyên dưới kỳ vọng. Anh liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, bao gồm hai tình huống đối mặt trực tiếp với thủ môn đối phương trong cả hai hiệp đấu.

Ronaldo vô duyên với bàn thắng trước World Cup (Ảnh: Reuters)

Trong hơn một hiệp đấu góp mặt, Ronaldo chỉ có vỏn vẹn 25 lần chạm bóng và tung ra 4 cú dứt điểm nhưng không một lần nào bóng đi trúng đích. Dù sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94% với 17 trên 18 đường chuyền thành công, anh lại tỏ ra thiếu đột biến trong khâu tiếp cận vòng cấm khi chỉ có duy nhất 1 lần rê bóng thành công, để mất bóng 4 lần và hoàn toàn trắng tay ở cả hai chỉ số bàn thắng lẫn kiến tạo. Màn trình diễn kém thuyết phục này khiến Ronaldo bị các trang chấm điểm uy tín đánh giá rất thấp, nhận về số điểm khiêm tốn 6,2 theo SofaScore.

Trận đấu với Nigeria được xem là bài kiểm tra cuối cùng của Bồ Đào Nha trước giải đấu lớn, và phong độ "nghèo nàn" của thủ quân 41 tuổi ngay lập tức làm dấy lên những hoài nghi từ truyền thông quốc tế về việc liệu anh có nên tiếp tục gánh vác trọng trách đá chính tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không. Tại World Cup 2026 - kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình Ronaldo và các đồng đội nằm ở bảng K cùng các đối thủ Colombia, Uzbekistan và Congo.

Dù vấp phải những chỉ trích sau trận tổng duyệt, người hâm mộ vẫn kỳ vọng kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh của lão tướng này sẽ lên tiếng đúng lúc khi bước vào các trận đấu chính thức mang tính sinh tử sắp tới.