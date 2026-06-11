Chuyện tình ái World Cup: Sao Bồ Đào Nha vừa dứt tình với nữ MC nổi tiếng đã hẹn hò mỹ nhân Hollywood

Đang có những tin tức đầu tiên về chuyện tình ái tại World Cup 2026.

Khi đội tuyển Bồ Đào Nha đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch World Cup 2026, tâm điểm chú ý của giới mộ điệu lại bất ngờ va vào một scandal tình ái hậu trường. Tờ Marca đã phanh phui mối quan hệ tay ba đầy kịch tính giữa trung vệ ngôi sao Bồ Đào Nha Rubén Dias, nữ MC đình đám nước Anh Maya Jama và mỹ nhân Hollywood Daniela Melchior.

Theo thông tin được Marca tổng hợp, sự rạn nứt bắt đầu từ cuối tháng 5 vừa qua khi cuộc tình đẹp kéo dài 18 tháng giữa Rubén Dias và "nữ hoàng truyền hình" Maya Jama bất ngờ đổ vỡ. Thời điểm đó, trung vệ 29 tuổi đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội khi âm thầm "săn đón" một nữ influencer ngay trong lúc đang sống chung với Maya Jama tại Manchester. Dù Dias đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình và khẳng định luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho bạn gái cũ, nhưng niềm tin của người hâm mộ đã phần nào bị lung lay.

Rubén Dias và nữ MC Maya Jama hẹn hò 18 tháng

Ngôi sao Bồ Đào Nha Rubén Dias

Căng thẳng tiếp tục leo thang lên đỉnh điểm khi chỉ vỏn vẹn một tuần sau tuyên bố đường ai nấy đi, các "thám tử mạng" phát hiện ngôi sao của Man City đã lập tức "quay xe", nối lại liên lạc với người cũ là nữ diễn viên Daniela Melchior. Daniela Melchior là một cái tên vô cùng đình đám tại Bồ Đào Nha và là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hollywood. Cặp đôi này từng có thời gian vướng tin đồn hẹn hò vào đầu năm 2024 nhưng giữ im lặng.

Việc Rubén Dias liên tục "thả tim" kịch liệt các bài đăng của Daniela Melchior, kết hợp với động thái tương tác ngược từ phía Daniela, được xem là bằng chứng đanh thép cho thấy cả hai đã chính thức tái hợp. Sự vội vàng này của trung vệ người Bồ Đào Nha như một giọt nước tràn ly, đẩy mối quan hệ giữa bộ ba vào một "vòng xoáy thị phi" không thể cứu vãn.

Rubén Dias vừa chia tay 1 tuần đã quay lại với người yêu cũ

Daniela Melchior từng có mối quan hệ không công khai với ngôi sao Bồ Đào Nha

Ngay sau khi mối quan hệ của Rubén Dias và nữ diễn viên ồn ào, nữ MC Maya Jama đã lập tức có động thái đáp trả trên trang cá nhân: "Tôi là kiểu người hoặc là cho đi tất cả, hoặc không là gì cả. Tôi không có kiểu hẹn hò qua đường. Vì vậy, đúng thế, tôi sẽ yêu hết mình hoặc không yêu chút nào. Nếu nó đã kết thúc, nghĩa là nó đã kết thúc".

Chuyện tình ái diễn ra ngay sát giờ bóng lăn tại World Cup 2026 đang dấy lên những lo ngại sâu sắc từ người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha. Việc liên tục chiếm sóng các trang bìa giải trí thay vì chuyên môn của Rubén Dias khiến fan bóng đá không hài lòng.

Theo Marca