Tất tần tật về Lễ khai mạc World Cup 2026 lúc 0h30 đêm nay: Shakira đại náo với "Dai Dai", Azteca đi vào lịch sử

Lúc 0h30 ngày 12/6 sẽ diễn ra Lễ khai mạc World Cup 2026.

Vào lúc 00h30 ngày 12/6, theo giờ Việt Nam, hàng triệu con tim yêu bóng đá trên toàn thế giới đã chính thức đổ dồn về Sân vận động Azteca (Mexico). Nơi diễn ra lễ khai mạc đầu tiên trong chuỗi "bộ ba" sự kiện mở màn của World Cup 2026, đánh dấu một cột mốc vô tiền khoáng hậu khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức nâng quy mô lên 48 đội tuyển. Buổi lễ khai mạc hứa hẹn đầy cảm xúc và rực rỡ sắc màu văn hóa Mexico.

Lễ khai mạc World Cup diễn ra đầy màu sắc (Ảnh: FIFA)

Theo lịch trình từ FIFA, từ 21h00 tối nay, các cánh cổng của chảo lửa Azteca sẽ chính thức mở cửa đón hơn 8 vạn khán giả. Bầu không khí tại Mexico lúc này đang nóng hơn bao giờ hết khi Azteca chuẩn bị đi vào ngôi đền huyền thoại trở thành sân vận động duy nhất trên thế giới 3 lần đăng cai trận mở màn và lễ khai mạc World Cup (sau các năm 1970 và 1986).

Không chỉ là bóng đá, đây sẽ là nơi cảm xúc vỡ òa khi ban tổ chức tiết lộ một chương trình đặc biệt nhằm tri ân hai vị vua bóng đá quá cố Pelé và Diego Maradona - những người từng bước lên đỉnh vinh quang ngay trên thảm cỏ này.

Khai mạc tại sân vận động Azteca

Bữa tiệc di sản rực rỡ sắc màu

Đúng 00h30 rạng sáng ngày 12/6, lễ khai mạc sẽ chính thức bùng nổ. Sân khấu được tổng đạo diễn bởi Balich Wonder Studio (Ý), "gã khổng lồ" đứng sau hàng loạt kỳ quan khai mạc Olympic.

Toàn bộ mặt sân Azteca sẽ biến thành một lễ hội văn hóa, tái hiện nghệ thuật cắt giấy truyền thống papel picado và không gian ma mị, rực rỡ của lễ hội Día de Muertos nổi tiếng. Hàng trăm vũ công, xe hoa và hiệu ứng ánh sáng đỉnh cao được kỳ vọng sẽ làm khán giả thế giới phải choáng ngợp ngay từ những giây đầu tiên.

Sân khấu "cháy khét lẹt"

Sức nóng nghẹt thở của đêm khai mạc nằm ở danh sách nghệ sĩ "đậm chất điên rồ". Tâm điểm truyền thông chính là màn tái xuất của "Nữ hoàng World Cup" Shakira. Nữ ca sĩ vừa tuyên bố trên trang cá nhân rằng cô đang "tập luyện không ngừng nghỉ" để cùng nam ca sĩ người Nigeria Burna Boy lần đầu tiên trình diễn trực tiếp ca khúc chủ đề chính thức mang tên "Dai Dai".

Shakira trình diễn tại khai mạc World Cup

Bên cạnh đó, một loạt cái tên sừng sỏ của làng nhạc Latinh và thế giới cũng đã hội quân tại Mexico bao gồm J Balvin, Danny Ocean, nhóm rock huyền thoại Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs và Los Ángeles Azules. Đặc biệt, sự xuất hiện của giọng ca Opera huyền thoại Andrea Bocelli hứa hẹn sẽ mang lại những giây phút nổi da gà, đẩy cảm xúc của buổi lễ lên tầm cao mới.

Kích hoạt 104 trận đấu

Ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, vào lúc 01h10, cầu thủ hai đội sẽ ra sân khởi động. Và đúng 02h00 rạng sáng ngày 12/6, tiếng còi khai cuộc trận mở màn bảng A giữa Mexico và Nam Phi sẽ chính thức vang lên, mở màn cho cuộc marathon 104 trận đấu khốc liệt của kỷ nguyên 48 đội bóng tranh tài tại World Cup.

Lễ khai mạc đêm nay tại Mexico mới chỉ là "phát súng" đầu tiên trong chuỗi 3 khai mạc World Cup 2026, tiếp đó người hâm mộ sẽ được chứng kiến lễ khai mạc tại Toronto (Canada) và Los Angeles (Mỹ).