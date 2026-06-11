Messi phá kỷ lục tồn tại gần 70 năm và trở thành tượng đài không thể thay thế trước World Cup 2026

Lionel Messi tiếp tục bổ sung thêm một cột mốc đáng nhớ vào sự nghiệp lẫy lừng của mình trên hành trình hướng tới World Cup 2026.

Lần này, siêu sao người Argentina đã phá vỡ một kỷ lục tồn tại gần 70 năm liên quan đến độ tuổi, sau khi ghi bàn trong trận giao hữu mới nhất của đội tuyển Argentina trước Iceland. Ở thời điểm lập công, Messi đã 38 tuổi, 11 tháng và 16 ngày. Tiền đạo của Inter Miami ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền trong chiến thắng 3-0 của Argentina. Hai bàn thắng còn lại được ghi bởi Barco và Thiago Almada.

Bàn thắng vào lưới Iceland giúp Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn cho đội tuyển Argentina. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại Ángel Labruna, người ghi bàn cho Argentina khi đã 38 tuổi, 11 tháng và 8 ngày trong một trận đấu năm 1957.

Như vậy, Messi đã vượt qua cột mốc của Labruna đúng 8 ngày. Và nếu tiếp tục ghi bàn tại World Cup 2026, anh sẽ còn gia tăng khoảng cách với phần còn lại, khiến kỷ lục này trở nên cực kỳ khó bị xô đổ trong tương lai. Bởi lẽ, rất hiếm cầu thủ có thể tiếp tục khoác áo đội tuyển Argentina ở độ tuổi gần 39, trừ khi họ là một biểu tượng đặc biệt của bóng đá nước này.

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Messi vẫn chưa hết kỷ lục để chinh phục

Khi nhiều người nghĩ rằng Messi đã phá gần như mọi kỷ lục có thể cùng đội tuyển Argentina, đội trưởng Albiceleste lại tiếp tục khiến giới bóng đá bất ngờ. Cột mốc mới được thiết lập trong trận giao hữu với Iceland, cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của đoàn quân HLV Lionel Scaloni trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026.

Ngày 17/6 tới, Messi sẽ có cơ hội đầu tiên để tự phá kỷ lục của chính mình khi Argentina ra quân gặp Algeria. Đội bóng châu Phi được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tương tự những gì Saudi Arabia từng làm tại World Cup 2022, khi đánh bại Argentina ở trận mở màn. Tuy nhiên, đó cũng là thất bại duy nhất của Messi và các đồng đội tại giải đấu năm đó trước khi họ thẳng tiến tới chức vô địch thế giới thứ ba trong lịch sử.

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Người nắm giữ kỷ lục suốt gần 70 năm trước khi bị Messi vượt qua là Ángel Labruna, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Labruna ghi được 17 bàn thắng sau 37 lần ra sân, trong bối cảnh bóng đá quốc tế thời đó có số lượng trận đấu ít hơn rất nhiều so với hiện nay.

Bàn thắng cuối cùng của ông cho Argentina được ghi vào ngày 7/7/1957 tại sân Maracanã trong trận gặp Brazil. Đó là pha lập công mang ý nghĩa lịch sử khi góp phần giúp Argentina giành chiến thắng 2-1 trước đại kình địch và đăng quang tại Giải vô địch Nam Mỹ 1957 – giải đấu ngày nay được biết đến với tên gọi Copa América.

Messi vẫn là tượng đài không thể thay thế

Trong khi Labruna khép lại sự nghiệp quốc tế với 17 bàn thắng, Messi hiện đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Argentina. Tính đến thời điểm hiện tại, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng đã ghi 117 bàn thắng sau 199 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đạt hiệu suất trung bình khoảng 0,59 bàn mỗi trận.

Ngôi sao sinh năm 1987 từ lâu đã bỏ xa hàng loạt huyền thoại của Albiceleste và phá vỡ hàng loạt kỷ lục ghi bàn. Trước khi Messi xuất hiện, người giữ kỷ lục ghi bàn cho Argentina là Gabriel Omar Batistuta với 54 bàn thắng sau 78 trận.

Hiện tại, con số 117 bàn thắng của Messi gần như đã đưa anh vào một vị thế độc tôn trong lịch sử bóng đá Argentina. Và với World Cup 2026 được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, siêu sao của Inter Miami vẫn còn cơ hội tiếp tục viết thêm những chương mới cho cuốn sách kỷ lục vốn đã đồ sộ của mình.