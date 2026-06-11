Argentina của Messi mang gần 1 tấn thịt bò đến World Cup, bí quyết của nhà vô địch là đây?

"Vũ khí bí mật" giúp Argentina vô địch thế giới?

Khi tất cả đội tuyển tất bật chuẩn bị chiến thuật, phân tích đối thủ và hoàn thiện thể lực một ngày trước World Cup 2026, đội tuyển Argentina lại gây chú ý với một kế hoạch đặc biệt: mang theo tới 900kg thịt bò từ quê nhà sang Mỹ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây từng là một phần trong công thức thành công của Lionel Messi và các đồng đội trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Theo tiết lộ từ truyền thông quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Argentina đã đưa khoảng 900kg thịt bò sang Qatar cách đây bốn năm nhằm đảm bảo các cầu thủ được thưởng thức những bữa asado - món thịt nướng truyền thống nổi tiếng của đất nước Nam Mỹ.

Không đơn thuần là chuyện ăn uống, Argentina thậm chí còn ưu tiên lựa chọn đại bản doanh có khu vực ngoài trời rộng rãi để tổ chức các buổi tiệc nướng tập thể. Với người Argentina, asado không chỉ là một bữa ăn mà còn là nét văn hóa đặc biệt gắn liền với tinh thần cộng đồng.

ĐT Argentina mang 900 kg thịt bò tới Qatar và họ đã vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Getty_

Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Argentina từng tiết lộ rằng khi khảo sát nơi đóng quân tại Qatar, yếu tố có không gian tổ chức asado được xem là một tiêu chí quan trọng không kém chất lượng sân tập hay cơ sở vật chất. Đó cũng là lý do những hình ảnh Messi cùng đồng đội quây quần bên bếp nướng xuất hiện thường xuyên trong suốt hành trình vô địch thế giới của Argentina.

Về mặt dinh dưỡng, thịt bò là nguồn cung cấp protein, sắt và kẽm dồi dào, giúp các cầu thủ duy trì khối lượng cơ bắp, tăng cường khả năng hồi phục và đảm bảo thể trạng tốt nhất trong giải đấu kéo dài hơn một tháng. Tuy nhiên, theo HLV Lionel Scaloni, giá trị lớn nhất của asado lại nằm ở yếu tố tinh thần.

Chiến lược gia sinh năm 1978 từng chia sẻ rằng những buổi tiệc nướng giúp các thành viên thư giãn, trò chuyện và xây dựng sự gắn kết. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi để toàn đội tạm gác áp lực thi đấu, cùng nhau cười đùa và củng cố tinh thần tập thể.

Sau chiến thắng 5-0 trước UAE ở trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2022, hơn 70 thành viên đội tuyển Argentina đã cùng tham gia một buổi asado kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Chỉ hơn một tháng sau, Messi nâng cao chiếc cúp vàng thế giới trong đêm huyền diệu tại Lusail.

Messi vẫn là trung tam đội hình Argentina ở World Cup 2026 (Ảnh: AFA)

Bởi vậy, khi Argentina chuẩn bị bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026, việc tiếp tục mang theo thịt bò từ quê nhà được xem như nỗ lực tái hiện bầu không khí đoàn kết đã làm nên thành công lịch sử.

Nhà đương kim vô địch vừa hoàn tất màn chạy đà bằng chiến thắng 3-0 trước Iceland. Messi và các đồng đội sẽ bước vào vòng bảng với tham vọng trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962.

Liệu 900kg thịt bò có tiếp tục trở thành "bùa hộ mệnh" của Argentina? Câu trả lời sẽ chỉ có sau một tháng tranh tài trên đất Bắc Mỹ. Nhưng ít nhất, đội bóng xứ Tango đã mang theo một phần quê hương đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.