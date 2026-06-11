Son Heung-min bị "nói xấu" ở World Cup

Rò rỉ phát ngôn gây tranh cãi về Son Heung-min ngay trước thềm World Cup 2026.

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại buổi tập cuối của đội tuyển Hàn Quốc trước thềm trận ra quân World Cup 2026. Đoạn hội thoại mang tính chê bai, nhạy cảm giữa hai phóng viên Hàn Quốc vô tình bị rò rỉ, làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và gây áp lực không đáng có lên ngôi sao số một Son Heung-min.

Sự việc bắt nguồn từ một sơ suất bất cẩn làm lộ tiếng trong buổi tập của tuyển Hàn Quốc. Trong lúc theo dõi Son Heung-min và các đồng đội thực hiện các bài tập thể lực, một phóng viên đã đưa ra lời nhận xét có phần mỉa mai về tác phong của tiền đạo 33 tuổi: "Tại sao anh ta lại chạy như thể đang dẫn đầu một trung đội quân vậy? Anh ta có nghĩ mình đang ở trong quân đội không?". Ngay lập tức, người đồng nghiệp còn lại tiếp lời bằng một câu trả lời đầy tranh cãi: "Anh ta còn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mấy người này chẳng biết gì về quân đội cả".

Đoạn hội thoại của 2 người truyền thông Hàn Quốc về Son Heung-min gây xôn xao

Đoạn âm thanh này nhanh chóng lan truyền và tạo nên một làn sóng phẫn nộ tại xứ sở Kim Chi. Dư luận Hàn Quốc kịch liệt lên án thái độ thiếu chuyên nghiệp của nhóm phóng viên này khi đưa ra những lời bình luận khiếm nhã hướng về phía các cầu thủ, nhất là trong bối cảnh toàn đội đang cần sự tập trung cao độ nhất cho giải đấu lớn.

Bất chấp những rắc rối từ sự cố "hot-mic" của truyền thông nước nhà, Son Heung-min và các đồng đội đang quyết tâm hướng tới một chiến thắng trước CH Czech ngày 12/6 để có khởi đầu thuận lợi tại chiến dịch World Cup 2026.