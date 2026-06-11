Choáng ngợp với dàn ánh sáng lung linh và màn trình diễn drone ảo diệu chỉ vài tiếng trước giờ khai mạc World Cup 2026

Sẵn sàng chưa, chỉ vài giờ nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc.

Choáng ngợp với màn test trình diễn drone trước khai mạc World Cup 2026

Không khí World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết và những hình ảnh mới nhất từ Mexico đã khiến người hâm mộ toàn cầu đứng ngồi không yên. Chỉ vài giờ trước thời khắc khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bầu trời phía trên sân vận động Azteca - nơi diễn ra trận mở màn của giải đấu - đã trở thành sân khấu của một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục.

Hàng nghìn drone đồng loạt cất cánh trong đêm, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ giữa không trung. Từ những dải ánh sáng xanh lấp lánh như các vì sao, đội hình drone nhanh chóng biến hóa thành quả bóng World Cup khổng lồ khiến người xem choáng ngợp.

Quả bóng phát sáng nổi bật trên nền trời Mexico City tạo nên một khung cảnh đầy tương lai, như thể World Cup đang thực sự bước vào một kỷ nguyên mới của công nghệ và giải trí.

Chưa dừng lại ở đó, dàn linh vật chính thức của World Cup 2026 cũng xuất hiện trên bầu trời với kích thước khổng lồ. Từng chi tiết từ khuôn mặt, đôi mắt cho đến các đường viền trên trang phục đều được tái hiện bằng ánh sáng với độ chính xác đáng kinh ngạc. Kèm theo đó lá cờ và biểu tượng của ba nước chủ nhà năm nay - Mexico, Cana và Mỹ.

Những đoạn video ghi lại màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ gọi đây là một trong những màn "đếm ngược" ấn tượng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. World Cup 2026 vốn đã được xem là giải đấu đặc biệt nhất từ trước tới nay khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự và được đồng tổ chức bởi ba quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada.

Bởi vậy, ban tổ chức cũng đang nỗ lực biến lễ khai mạc thành một sự kiện mang tính biểu tượng, thể hiện sự kết hợp giữa bóng đá, công nghệ và văn hóa đại chúng. Khi những hình ảnh ánh sáng huyền ảo phủ kín bầu trời Azteca xuất hiện, cảm giác World Cup thực sự đã đến gần hơn bao giờ hết.

Chỉ còn ít giờ nữa, trái bóng sẽ chính thức lăn và hành trình tìm kiếm nhà vô địch thế giới mới sẽ bắt đầu. Nhưng ngay cả trước khi trận đấu khai màn diễn ra, World Cup 2026 đã kịp khiến hàng triệu người phải trầm trồ bằng một màn trình diễn thị giác đỉnh cao.