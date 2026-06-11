Không lòng vòng, Messi nói thẳng về thể lực của bản thân, đanh thép đưa lời hiệu triệu toàn đội Argentina chiến đấu ở World Cup 2026

Messi lên tiếng về vấn đề thể lực, gửi thông điệp tới người hâm mộ Argentina trước World Cup 2026.

Lionel Messi là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng của Argentina trước Iceland ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Được HLV Lionel Scaloni tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 69, siêu sao 38 tuổi chỉ mất ba phút để ghi tên mình lên bảng tỷ số khi thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho Albiceleste.

Đó không chỉ là một bàn thắng thông thường. Pha lập công này giúp Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn cho đội tuyển Argentina, vượt qua kỷ lục trước đó của huyền thoại Ángel Labruna. Sau khi trận đấu kết thúc, đội trưởng Argentina đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình trạng thể lực của mình cũng như mục tiêu của toàn đội trước hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới.

Messi thừa nhận từng mang nỗi lo về thể trạng

Ngôi sao của Inter Miami cho biết anh rất háo hức được trở lại thi đấu sau quãng thời gian gặp vấn đề thể chất kể từ khi hội quân cùng đội tuyển. "Tôi đã tận hưởng mọi thứ ngay từ đầu. Tôi rất mong được ra sân thi đấu sau khi phải trải qua vấn đề đó kể từ khi tới đây. Tôi cảm thấy hạnh phúc, tận hưởng từng khoảnh khắc và vẫn luôn háo hức như mọi khi."

Messi cũng thừa nhận anh muốn nhanh chóng lấy lại cảm giác thi đấu và loại bỏ những nỗi lo xuất hiện khi cơ thể chưa hoàn toàn sung sức: "Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi rất muốn được thi đấu để loại bỏ những nỗi sợ hãi mà bạn thường có khi đang gặp cảm giác khó chịu về thể chất, để có thể chơi bóng một cách tự do. Chúng tôi vẫn còn một tuần nữa để tất cả đạt trạng thái thể lực tốt nhất và sẵn sàng cho trận mở màn".

"Argentina là tập thể luôn khát khao chiến thắng"

Bên cạnh việc nói về bản thân, Messi cũng gửi tới người hâm mộ Argentina một thông điệp đầy lạc quan trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh.

Chủ nhân 8 Quả bóng vàng khẳng định tập thể hiện tại vẫn giữ nguyên tinh thần chiến đấu và khát vọng chinh phục danh hiệu như những năm gần đây: "Như mọi khi, khi một giải đấu bắt đầu, đặc biệt là World Cup, toàn đội đều rất hào hứng. Tôi từng nói rằng tập thể này sẽ không làm người hâm mộ thất vọng, và chúng tôi đã chứng minh điều đó trong năm nay, bất kể đối thủ là ai hay giải đấu nào. Đội bóng này vẫn luôn thể hiện sự khao khát và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ".

Messi đặc biệt nhấn mạnh rằng Argentina là một tập thể chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì đã đạt được: "Đây là một tập thể rất biết cách chiến thắng và luôn muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiến từng bước như mọi khi, nhưng với rất nhiều khát khao, sự hào hứng và niềm tin vào những gì mình có thể làm được".

Khi được hỏi về cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới, Messi khẳng định Argentina sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.

"Tập thể này xứng đáng với mọi điều đang diễn ra. Chúng tôi sẽ cố gắng như cách mình luôn làm. Người hâm mộ không cần phải nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ cống hiến tất cả. Đó là điều chúng tôi luôn làm và đã làm trong suốt thời gian qua, cũng như mỗi lần tôi khoác áo đội tuyển quốc gia".

Tuy nhiên, Messi cũng thừa nhận bóng đá luôn chứa đựng những yếu tố khó lường. "Đôi khi mọi chuyện diễn ra theo ý muốn, đôi khi thì không. Những năm gần đây chúng tôi may mắn có được các kết quả tích cực. Mọi thứ ngày càng khó khăn hơn, nhưng chúng tôi đã quen với điều đó và người hâm mộ cũng vậy".

Dù vậy, đội trưởng Argentina tin rằng bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ phải trải qua 90 phút vô cùng vất vả nếu muốn đánh bại nhà đương kim vô địch. "Chúng tôi sẽ cố gắng làm lại điều đó một lần nữa. Sau đó thành công hay không thì còn phụ thuộc vào bóng đá. Nhưng có một điều không nên nghi ngờ: mọi đối thủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đánh bại chúng tôi, bởi đây là một đội bóng có tính cạnh tranh cực kỳ cao".

Sau trận đấu với Iceland, Messi cũng đăng tải những hình ảnh của mình trên mạng xã hội Instagram kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: "Tiến lên nào, đoàn kết hơn bao giờ hết".

Đó được xem như lời hiệu triệu của đội trưởng Argentina trước hành trình chinh phục World Cup 2026, giải đấu có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp huyền thoại của Messi.

Tú Tú.