Đừng nhìn Mbappé hầm hố mà nhầm: Đội trưởng tuyển Pháp cực tình cảm với fan khiếm thị ở World Cup 2026, ai xem cũng xúc động

Kylian Mbappé ghi điểm với hành động tình cảm dành cho fan khiếm thị.

Bóng đá luôn có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối con người, và Kylian Mbappé một lần nữa đã chứng minh điều đó trong đợt tập trung của đội tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026. Một khoảnh khắc đầy cảm xúc đã diễn ra sau buổi tập của Les Bleus, Mbappé phát hiện trong đám đông người hâm mộ đang chờ đợi các tuyển thủ có một CĐV nhỏ tuổi khiếm thị.

Không chần chừ, đội trưởng tuyển Pháp lập tức dừng lại để tiến tới chào hỏi người hâm mộ đặc biệt này. Theo đoạn video được chia sẻ, Mbappé nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của fan nhí, trò chuyện thân mật rồi dành cho em một cái ôm ấm áp.

Ngôi sao của Real Madrid còn chủ động giới thiệu bản thân với em nhỏ và bày tỏ niềm vui khi được gặp em. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi Mbappé cho phép fan nhí đó được chạm tay vào khuôn mặt mình để em có thể cảm nhận và nhận ra người đang đứng trước mặt thông qua xúc giác. Đó là cách duy nhất để đứa trẻ "nhìn thấy" thần tượng của mình.

Chú thích ảnh

Hành động tinh tế và đầy sự thấu cảm của Mbappé nhanh chóng nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chính là hình ảnh đẹp nhất của bóng đá: không chỉ là những bàn thắng hay danh hiệu, mà còn là những khoảnh khắc nhân văn có khả năng chạm tới trái tim mọi người.

Trong nhiều năm qua, Mbappé vốn nổi tiếng là một trong những ngôi sao thường xuyên dành thời gian cho người hâm mộ, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lần này vẫn khiến cộng đồng bóng đá xúc động bởi sự chân thành và tinh tế mà tiền đạo người Pháp dành cho fan khiếm thị.

Giữa bầu không khí sôi động trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khoảnh khắc ấy nhắc nhở rằng bóng đá không chỉ là cuộc cạnh tranh trên sân cỏ, mà còn là cầu nối mang đến niềm vui, hy vọng và những kỷ niệm không thể nào quên cho người hâm mộ trên khắp thế giới.