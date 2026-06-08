Mbappe bị Dembele nhắc nhở: Tình thế đảo ngược ở tuyển Pháp

Thông tin đáng chú ý về tình hình của tuyển Pháp.

Không phải thủ quân Kylian Mbappe, chính Ousmane Dembele mới đang là ngôi sao nhận được sự tín nhiệm nhất trong phòng thay đồ của đội tuyển Pháp. H ướng tới vòng chung kết World Cup, đội tuyển Pháp đang chứng kiến một sự dịch chuyển quyền lực vô cùng thú vị nhưng cũng đầy hợp lý. Không còn là một Kylian Mbappe độc tôn, vị thế của Ousmane Dembele đã được nâng tầm rõ rệt, biến anh trở thành điểm tựa tinh thần và là chỗ dựa vững chắc của toàn đội cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sự đảo ngược tình thế này không tự nhiên mà có. Tiền đạo 29 tuổi bước vào chiến dịch World Cup năm nay với một tâm thế hoàn toàn khác biệt sau chuỗi thành công vang dội và liên tiếp ở cấp độ câu lạc bộ. Với tư cách là chủ nhân đương nhiệm của danh hiệu Quả bóng Vàng, đồng thời vừa sở hữu hai chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp gần đây.

Dembele góp ý với Mbappe (Ảnh: X)

Theo L'Equipe, tầm ảnh hưởng của sao PSG trong phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia đã tăng lên một cách chóng mặt. Anh hiện là một trong những tiếng nói có uy tín tối cao, nhận được sự nể phục tuyệt đối từ các cầu thủ trẻ cho đến những cựu binh dày dặn kinh nghiệm.

Minh chứng rõ ràng nhất cho quyền lực mới của Dembele chính là việc anh sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và đối thoại trực diện với đội trưởng Kylian Mbappe. L'Equipe tiết lộ, Dembele đã không ngần ngại đưa ra những lời góp ý mang tính xây dựng với người bạn thân của mình, yêu cầu Mbappe cần phải tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn nhằm bảo đảm tính cân bằng cho lối chơi tập thể và giữ vững tinh thần chiến đấu chung của toàn đội.

Điều đáng mừng là những cuộc thảo luận cân não như vậy luôn diễn ra trong bầu không khí đầy tôn trọng. Giữa hai siêu sao hàng đầu, có những lúc câu chuyện được truyền tải bằng sự hài hước, hóm hỉnh, nhưng cũng có những thời điểm mang tính nghiêm túc cao độ vì lợi ích của đội tuyển. Mối quan hệ giữa Dembele và Mbappe, sau nhiều năm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, được khẳng định là ngày càng bền chặt và khăng khít hơn bao giờ hết.