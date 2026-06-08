Video: Xúc động hình ảnh cầu thủ 2 đội Đan Mạch và Ukraine tạo vòng tròn che chắn cho Eriksen

Christian Eriksen gục ngã trên sân trong màu áo đội tuyển Đan Mạch một lần nữa, các cầu thủ vây quanh anh và trận đấu sau đó đã bị hủy bỏ, Eriksen được đưa đến bệnh viện.

Xúc động hình ảnh cầu thủ 2 đội Đan Mạch và Ukraine che chắn cho Eriksen

Thế giới bóng đá một lần nữa trải qua những giây phút nghẹt thở khi Christian Eriksen bất ngờ gục xuống sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine hôm 7/6. Nhưng giữa khoảnh khắc đầy lo lắng ấy, hình ảnh các cầu thủ hai đội cùng đứng thành vòng tròn để che chắn cho Eriksen đã khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.

Sự việc xảy ra ở phút 65 của trận đấu diễn ra tại Odense. Khi Eriksen đổ gục xuống mặt cỏ và đội ngũ y tế lập tức lao vào cấp cứu, các cầu thủ Đan Mạch và Ukraine không hề quan tâm đến màu áo đối địch. Họ nhanh chóng tập hợp thành một vòng tròn lớn xung quanh người đồng nghiệp, tạo không gian riêng tư để các bác sĩ thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế khẩn cấp.

Khoảnh khắc các cầu thủ hai đội tạo vòng tròn che chắn cho Erikson

Hình ảnh ấy lập tức gợi nhớ đến khoảnh khắc đau lòng tại EURO 2020, khi Eriksen bị ngừng tim trong trận gặp Phần Lan. Cũng giống như cách đây 5 năm, những người đồng đội và đối thủ đã cùng nhau bảo vệ sự riêng tư và phẩm giá của cầu thủ người Đan Mạch trong lúc anh chiến đấu với biến cố sức khỏe trên sân cỏ.

Trên khán đài, hàng chục nghìn khán giả lặng người theo dõi. Nhiều người chắp tay cầu nguyện, trong khi các cầu thủ hai đội không giấu nổi vẻ căng thẳng và lo âu. Trận đấu sau đó bị hủy bỏ khi tất cả đều hướng sự chú ý về tình trạng của Eriksen thay vì kết quả trên sân.

Các cầu thủ Đan Mạch và Ukraine đã tụm lại thành một vòng tròn che chắn cho người đồng nghiệp (Ảnh: Bo Amstrup)

Thông báo trên màn hình lớn bên trong sân vận động hiện lên: "Trận đấu đã kết thúc. Christian Eriksen hiện đang trong tình trạng tốt"

May mắn là những thông tin cập nhật sau đó mang đến sự nhẹ nhõm cho người hâm mộ. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch xác nhận Eriksen vẫn tỉnh táo, có thể giao tiếp bình thường và được đưa tới bệnh viện để kiểm tra thêm.

Trong một trận đấu vốn chỉ mang ý nghĩa chuẩn bị cho World Cup 2026, khoảnh khắc đẹp nhất lại không đến từ một bàn thắng hay pha bóng đẳng cấp. Đó là hình ảnh những cầu thủ thuộc hai chiến tuyến cùng đứng sát bên nhau, tạo thành lá chắn nhân văn dành cho Eriksen - minh chứng rằng trong bóng đá, tình người luôn lớn hơn mọi cuộc cạnh tranh.