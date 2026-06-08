Vượt qua "cơn ác mộng" chấn thương, Zverev viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros

Alexander Zverev lần đầu vô địch Roland Garros.

Alexander Zverev vừa đánh bại Flavio Cobolli trong một trận chung kết nghẹt thở kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ với các tỷ số 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 và 6-1, qua đó chính thức ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại của Roland Garros 2026 ngày 7/6. Chức vô địch danh giá này không chỉ mang về cho Zverev danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp mà còn tạm thời chấm dứt kỷ nguyên thống trị của bộ đôi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner kể từ năm 2024.

Phát biểu ngay trên sân đấu Philippe Chatrier sau chiến thắng lịch sử, tân vương Roland Garros đã không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào.

"Bây giờ, dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn là một nhà vô địch Grand Slam, và không ai có thể lấy đi điều đó khỏi tôi. Có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn, tâm trí cũng bình tĩnh hơn nếu sau này tôi thi đấu ở một trận chung kết khác, vì kể cả thất bại, tôi vẫn là một nhà vô địch Grand Slam. Chiếc cup này rất quan trọng với tôi, bởi nếu thua trận này, niềm tin của tôi sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng giờ khi đã thắng, tôi cảm thấy mình có thể làm điều đó thêm lần nữa.

Alexander Zverev hạnh phúc với chức vô địch Roland Garros 2026 (Ảnh: Reuters)

Alexander Zverev nói tiếp:

"Môn thể thao này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình tại Roland Garros và cũng đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất đời mình trên chính sân đấu này. 4 năm trước, tôi nằm ở góc sân kia với 7 dây chằng bị đứt và 2 xương bị gãy, hai năm trước tôi đã thua trận chung kết Grand Slam tại đây. Nhưng giờ đây, cuối cùng thì mọi chuyện cũng có một kết thúc tốt đẹp. Tôi thực sự cảm nhận được sự cổ vũ của khán giả trong suốt 2 tuần thi đấu tại Pháp và nếu không có các bạn, chắc chắn tôi đã không thể giành chiến thắng ở giải đấu này".

Với Zverev, mặt sân đất nện tại Paris là nơi chứa đựng cả những ký ức tuyệt vời nhất lẫn tồi tệ nhất của cuộc đời anh. Người hâm mộ không thể quên hình ảnh kinh hoàng của 4 năm trước, khi tay vợt người Đức phải rời sân trên chiếc xe lăn do chấn thương đứt 7 dây chằng và gãy 2 xương trong trận bán kết với Rafael Nadal, hay nỗi thất vọng cay đắng khi thất bại ở trận chung kết 2 năm sau đó. Vượt qua những bóng đen của quá khứ, Zverev khẳng định chiếc cúp bạc hôm nay chính là cái kết trọn vẹn nhất cho chuỗi ngày dài nỗ lực hồi sinh không ngừng nghỉ.