Không phải đối thủ, đây mới là 5 mối nguy đáng sợ nhất tại World Cup 2026

5 thử thách cực hạn với các đội bóng tại World Cup 2026.

World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada được dự báo sẽ là giải đấu bào mòn thể lực kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá. Việc mở rộng quy mô lên 48 đội, tăng thêm một vòng loại trực tiếp và diện tích di chuyển quá lớn giữa ba quốc gia đang đặt ra bài toán đau đầu cho các đội bóng. Để chạm tay vào cúp vàng, các đội bóng không chỉ đấu với nhau mà còn phải vượt qua 5 "kẻ thù vô hình" về thời tiết, địa lý và môi trường.

Mối đe dọa đầu tiên đến từ cái nóng cực đoan vào mùa hè tại các thành phố phía Nam nước Mỹ như Atlanta, Dallas hay Houston, nơi nhiệt độ thường xuyên vượt mức 30°C. Thời tiết gay gắt này khiến cầu thủ nhanh mất sức, không thể duy trì các pha bứt tốc cường độ cao và đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt. Để sinh tồn, các đội bóng sẽ buộc phải đá chậm lại, ưu tiên kiểm soát bóng nhằm bảo toàn năng lượng. Dù một số sân vận động hiện đại có mái che và hệ thống điều hòa tiên tiến sẽ giảm bớt phần nào áp lực, nhưng đây vẫn là thử thách rất lớn ở các sân đấu mở.

Thời tiết gây khó khăn cho nhiều đội bóng

Bên cạnh cái nóng, độ cao khắc nghiệt tại Mexico là cơn ác mộng tiếp theo do tình trạng không khí loãng. Thi đấu tại Mexico City (cao 2.240m so với mực nước biển) và Guadalajara (1.566m) khiến lượng oxy sụt giảm mạnh. Các nghiên cứu chỉ ra rằng độ cao này làm tổng quãng đường chạy của cầu thủ giảm từ 3% đến 9%, và các pha bứt tốc giảm tới 21%. Do lịch thi đấu quá dày không có thời gian thích nghi dài ngày, nhiều đội tuyển đang chọn giải pháp "đáp muộn", tức là bay đến sát giờ đá để cơ thể chưa kịp thấm mệt vì thiếu oxy.

Mối nguy thứ ba nằm ở những chuyến bay liên tục gây lệch múi giờ trên diện tích toàn lục địa. Ngay khi đặt chân đến Bắc Mỹ, các ngôi sao từ châu Âu, châu Á hay Nam Mỹ đã bị đảo lộn đồng hồ sinh học. Dù ban tổ chức cố gắng xếp lịch đá theo cụm khu vực, các đội vẫn phải trải qua những chuyến bay nội địa kéo dài từ 5 đến 7 tiếng. Sự dịch chuyển liên tục này tích tụ thành "hội chứng mệt mỏi du lịch", khiến cầu thủ rơi vào trạng thái thiếu ngủ mãn tính, uể oải và suy giảm phản xạ trên sân.

Một yếu tố tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại rất đáng lo ngại là nạn dị ứng phấn hoa mùa hè. Giải đấu diễn ra vào tháng 6 và tháng 7, đúng thời điểm phấn hoa nở rộ ở Bắc Mỹ. Với các vận động viên đỉnh cao cần lượng hít thở lớn, việc bị nghẹt mũi, ngứa mắt hay viêm mũi dị ứng sẽ làm giảm dung tích phổi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức bền và chất lượng giấc ngủ hồi phục ban đêm.

Cuối cùng, ô nhiễm không khí và khói cháy rừng là biến số nguy hiểm và khó lường nhất. Các siêu đô thị như ô nhiễm ở Mexico City hay Los Angeles luôn có mức bụi mịn cao, dễ gây kích ứng đường hô hấp của cầu thủ ngay trong trận đấu. Đáng ngại hơn, những mùa hè gần đây, nạn cháy rừng ở bờ Tây nước Mỹ và Canada thường xuyên xảy ra nghiêm trọng. Khói độc có thể bất ngờ bao phủ các thành phố đăng cai như Seattle, Vancouver hay San Francisco, buộc các đội bóng phải chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó y tế khẩn cấp.

Theo Marca