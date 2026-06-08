Kim Kardashian gây “náo loạn” F1 Monaco: Hội WAGs phẫn nộ vì chiếm "spotlight", fan chỉ trích vì thái độ chảnh chọe

Màn ra mắt “bão táp” của Kim Kardashian tại F1.

Sự xuất hiện của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian tại chặng đua Monaco Grand Prix không chỉ thu hút truyền thông mà còn khơi mào cho những cuộc chiến ngầm phía sau đường đua. Đây được coi là màn ra mắt chính thức của "phú bà" 45 tuổi với tư cách là bạn gái của tay đua lừng danh thuộc đội Ferrari – Sir Lewis Hamilton.

Được biết, cặp đôi đã hẹn hò từ tháng 1 và hiện đang trong một mối quan hệ vô cùng nghiêm túc. Kim Kardashian cùng em gái Khloe đã có mặt tại khu vực kỹ thuật để cổ vũ Hamilton. Ngay sau cuộc đua, tay đua 41 tuổi cũng không ngần ngại gửi lời cảm ơn công khai đến sự ủng hộ của bạn gái.

Màn ra mắt F1 của Kim Kardashian (Ảnh: PA)

Tuy nhiên, sự xuất hiện của biểu tượng giải trí nước Mỹ lại không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hội WAGs của làng F1. Nhiều nguồn tin nội bộ tiết lộ, sự hiện diện của Kim đã độc chiếm hào quang của truyền thông. Đối với nhiều WAGs vốn là các influencer đang tận dụng các chặng đua để quảng bá thương hiệu cá nhân, việc Kim Kardashian "giật" hết mọi ống kính đã khiến họ vô cùng ấm ức và phẫn nộ. Bầu không khí căng thẳng này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng khi ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc Alexandra Saint Mleux – vợ của Charles Leclerc, đồng đội của Hamilton tại Ferrari cố tình quay đi và né tránh ánh mắt của Kim một cách đầy gượng gạo trên đường đua.

Kim đã trở thành tâm điểm chú ý tại chặng đua Grand Prix Monaco khi cổ vũ cho bạn trai của mình, tay đua Ferrari Sir Lewis Hamilton, người về đích ở vị trí thứ hai (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Alexandra Saint Mleux, vợ của tay đua Ferrari Charles Leclerc, dường như đã tỏ vẻ lạnh nhạt với Kim (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Không dừng lại ở đó, màn ra mắt của Kim Kardashian còn để lại một khoảnh khắc "sượng ngắt" và gây tranh cãi gay gắt trên sóng truyền hình trực tiếp của Sky Sports. Cụ thể, khi cựu tay đua kiêm bình luận viên kỳ cựu Martin Brundle tiếp cận chị em nhà Kardashian để phỏng vấn ngắn. Dù Brundle đã lịch sự lên tiếng: "Kim, tôi là Martin Brundle đến từ Sky F1, hôm nay bạn thế nào? Bạn có thích F1 không?", ngôi sao thực tế chỉ quay sang nhìn, nở một nụ cười xã giao thoáng qua rồi lập tức quay đi chỗ khác và giơ tay từ chối trả lời.

Tình huống càng trở nên căng thẳng khi khu vực đường đua Monaco vô cùng chật chội và hỗn loạn. Khi thấy Martin Brundle cố gắng đưa micro để tìm kiếm một câu trả lời, đội ngũ vệ sĩ của Kim đã lập tức can thiệp. Một vệ sĩ che ô đã lắc đầu ra hiệu từ chối, trong khi những người còn lại có hành vi chen lấn, xô đẩy thô bạo với nam phóng viên 67 tuổi. Bị đẩy ra xa, ông Brundle đã thẳng thừng cảnh cáo lực lượng an ninh ngay trên sóng trực tiếp: "Này, không cần phải đẩy tôi đâu người anh em", và không quên đáp trả đầy mỉa mai sau khi bị ngó lơ: "Được rồi, vậy là hôm nay chúng ta không trò chuyện rồi".

Kim Kardashian bị tố chảnh chọe (Ảnh: Getty)

Kim Kardashian lơ phóng viên 67 tuổi lọt ống kính trực tiếp

Sự cố "chảnh chọe" của Kim Kardashian cùng hành vi thô lỗ của dàn vệ sĩ hiện đang nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ F1, khi họ cho rằng ngôi sao này đang làm mất đi nét văn hóa cởi mở vốn có của những chặng đua Grand Prix danh giá.

Tiên Tiên (Theo The Sun)