9 người bị thương trong vụ xả súng gần đại bản doanh tuyển Anh ở World Cup 2026

Chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, một vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại thành phố Kansas City (Mỹ) đã khiến ít nhất 9 người bị thương, làm dấy lên những lo ngại về công tác an ninh tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Theo truyền thông Mỹ, vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 6/6 trên đường Troost Avenue. Đây là khu vực chỉ cách nơi đóng quân dự kiến của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 khoảng 6 km. Cảnh sát Kansas City cho biết họ nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về tiếng súng vang lên trong khu vực. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nhiều người đang hoảng loạn tháo chạy khỏi nơi xảy ra vụ việc.

Ban đầu, nhà chức trách xác nhận ba phụ nữ trưởng thành bị trúng đạn và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và cập nhật thông tin, cảnh sát cho biết tổng cộng có 9 người bị thương do trúng đạn. May mắn, tất cả các nạn nhân đều không trong tình trạng nguy kịch và không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi phạm. Chưa có ai bị bắt giữ và nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng vẫn đang được điều tra làm rõ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đội tuyển Anh chuẩn bị chuyển đến Kansas City để tham dự World Cup 2026. Sau trận giao hữu với New Zealand và cuộc đối đầu cuối cùng với Costa Rica trước giải, thầy trò HLV Thomas Tuchel dự kiến sẽ đến thành phố này vào ngày 13/6.

Chín người bị thương sau vụ xả súng gần căn cứ của đội tuyển Anh tại World Cup (Ảnh: Getty) Chín người bị thương sau vụ xả súng gần căn cứ của đội tuyển Anh tại World Cup (Ảnh: Getty)

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi đội tuyển Anh đặt chân đến Kansas City (Ảnh: Getty)

Tại World Cup 2026, tuyển Anh lựa chọn Kansas City làm đại bản doanh. Đội sẽ lưu trú tại một khách sạn ở khu vực Prairie Village và tập luyện tại Swope Soccer Village - trung tâm đào tạo của Sporting Kansas City.

Không chỉ tuyển Anh, Kansas City cũng là điểm đóng quân của nhiều đội tuyển hàng đầu khác tại World Cup năm nay. Vì vậy, vụ xả súng mới nhất càng khiến dư luận quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn cho các đội bóng và người hâm mộ trong thời gian diễn ra giải đấu.

Người dân thức dậy và phát hiện một vết đạn ở phía trước nhà mình

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) được cho là đã chuẩn bị kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt cho đội tuyển tại World Cup 2026. Các biện pháp an ninh bao gồm lực lượng cảnh sát vũ trang, nhân viên bảo vệ tư nhân, hệ thống rào chắn kiên cố, khu vực cấm bay cùng thiết bị chống máy bay không người lái.

Dù chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến World Cup hay các đội tuyển tham dự giải, sự cố xảy ra ngay sát thời điểm khai mạc vẫn khiến không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Trong khi đó, chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn cho các đội bóng cũng như hàng triệu du khách đổ về Mỹ trong mùa World Cup 2026.