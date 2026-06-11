Thống kê đáng sợ tồn tại suốt 100 năm như "lời nguyền" đe dọa Brazil, Anh và Bồ Đào Nha của Ronaldo trước giờ khởi tranh World Cup 2026

Không một chức vô địch World Cup nào thuộc về đội tuyển được dẫn dắt bởi HLV nước ngoài.

Bóng đá hiện đại ngày càng phụ thuộc vào chiến thuật, dữ liệu, khoa học thể thao và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, khi nhắc đến World Cup, vẫn có những quy luật lịch sử kỳ lạ dường như mạnh hơn mọi công nghệ hay kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Suốt gần một thế kỷ tồn tại của giải đấu, người ta đã nhắc đến vô số "lời nguyền" như áo đấu xui xẻo, sân vận động bị ám hay những chuỗi thành tích kỳ lạ không thể lý giải. Nhưng theo Marca, không có "lời nguyền" nào được hậu thuẫn bởi số liệu thống kê mạnh mẽ như một quy luật đặc biệt liên quan đến các HLV.

Quy luật vàng của World Cup

Lịch sử World Cup đang chỉ ra một sự thật đáng kinh ngạc: Chưa từng có đội tuyển nào vô địch World Cup dưới sự dẫn dắt của một HLV nước ngoài.

Từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 tại Uruguay cho tới World Cup 2022 ở Qatar, tất cả các đội tuyển đăng quang đều được dẫn dắt bởi một HLV mang cùng quốc tịch với đội tuyển đó. Đó là quy luật đã tồn tại suốt 22 kỳ World Cup liên tiếp. Nếu điều này tiếp tục đúng tại World Cup 2026, nhiều ứng viên vô địch sẽ phải đối mặt với một rào cản lịch sử cực lớn.

Lịch sử World Cup gần như không để lại khoảng trống cho sự tranh cãi. Từ Alberto Suppici giúp Uruguay vô địch năm 1930, Vittorio Pozzo cùng Italy, cho tới Lionel Scaloni đưa Argentina lên đỉnh thế giới tại Qatar 2022, tất cả đều là những HLV bản địa. Trong suốt gần 100 năm tồn tại của giải đấu, chưa có bất kỳ ngoại lệ nào phá vỡ quy luật này.

HLV Lionel Scaloni cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 (Ảnh: AFP)

Brazil đối mặt bài toán khó

Đội tuyển Brazil là một trong những cái tên bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thống kê đáng sợ này. Sau hơn 20 năm chưa thể vô địch World Cup kể từ năm 2002, Liên đoàn Bóng đá Brazil quyết định trao ghế nóng cho Carlo Ancelotti - chiến lược gia người Italy.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Selecao được dẫn dắt bởi một HLV nước ngoài ở một kỳ World Cup. Về mặt chuyên môn, Ancelotti là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá với bảng thành tích đồ sộ ở cấp CLB. Tuy nhiên, nếu quy luật lịch sử tiếp tục tồn tại, Brazil sẽ phải phá bỏ một "lời nguyền" kéo dài gần một thế kỷ mới có thể giành ngôi sao thứ sáu trên ngực áo.

Điều đáng chú ý là cả 5 chức vô địch World Cup của Brazil đều đến dưới thời các HLV người Brazil như Vicente Feola, Mario Zagallo, Carlos Alberto Parreira hay Luiz Felipe Scolari.

HLV Carlo Ancelotti cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026 (Ảnh: AP) HLV Carlo Ancelotti cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026 (Ảnh: AP)

Tuyển Anh và nỗi ám ảnh kéo dài 60 năm

Tình cảnh tương tự cũng đang xuất hiện ở tuyển Anh. Chức vô địch World Cup duy nhất trong lịch sử Tam Sư đến vào năm 1966 dưới thời Sir Alf Ramsey - một HLV người Anh.

Trong những thập kỷ sau đó, Liên đoàn Bóng đá Anh từng đặt niềm tin vào các chiến lược gia nước ngoài nổi tiếng như Sven-Göran Eriksson hay Fabio Capello. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại trong việc đưa tuyển Anh lên đỉnh thế giới.

Hiện tại, Tam Sư tiếp tục đặt niềm tin vào HLV người Đức Thomas Tuchel tại World Cup 2026. Và nếu thống kê lịch sử tiếp tục đúng, tuyển Anh sẽ lại phải chờ đợi thêm.

HLV Thomas Tuchel trong buổi họp báo công bố danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 (Ảnh: Reuters) HLV Thomas Tuchel trong buổi họp báo công bố danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Ronaldo đối mặt rào cản cuối cùng

Bồ Đào Nha cũng nằm trong nhóm đội tuyển bị nhắc tên. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Ngôi sao 41 tuổi vẫn đang theo đuổi giấc mơ duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của mình: chức vô địch World Cup.

Tuy nhiên, đội tuyển Bồ Đào Nha hiện được dẫn dắt bởi HLV người Tây Ban Nha Roberto Martinez. Theo quy luật lịch sử, điều đó đồng nghĩa Ronaldo và các đồng đội đang phải chiến đấu không chỉ với các đối thủ trên sân mà còn với một "lời nguyền" chưa từng bị phá vỡ suốt gần 100 năm.

HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha đang đặt mục tiêu vô địch World Cup 2026 (Ảnh: REUTERS)

Vì sao cấp đội tuyển khác cấp CLB?

Điều thú vị là quy luật này hoàn toàn trái ngược với bóng đá cấp CLB. Tại Champions League hay các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, những HLV nước ngoài liên tục thành công.

Pep Guardiola thành công ở Anh, Jose Mourinho từng vô địch ở nhiều quốc gia khác nhau, còn Carlo Ancelotti gặt hái vinh quang trên khắp châu Âu. Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhiều chuyên gia tin rằng bản sắc dân tộc, văn hóa, tâm lý và khả năng thấu hiểu cầu thủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là những yếu tố mà một HLV bản địa thường có lợi thế hơn.

Những con số biết nói

Tất cả các nhà vô địch World Cup trong lịch sử đều tuân theo quy luật này: Italy (4 lần): Vittorio Pozzo, Enzo Bearzot, Marcello Lippi...

Brazil (5 lần): Feola, Moreira, Zagallo, Parreira, Scolari.

Đức (4 lần): Herberger, Schön, Beckenbauer, Löw.

Argentina (3 lần): Menotti, Bilardo, Scaloni.

Pháp (2 lần): Jacquet, Deschamps.

Uruguay (2 lần): Suppici, López Fontana.

Anh (1 lần): Alf Ramsey.

Tây Ban Nha (1 lần): Vicente del Bosque. Không một chức vô địch nào thuộc về đội tuyển được dẫn dắt bởi HLV nước ngoài.

World Cup 2026 có phá được lời nguyền?

Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu bóng đá hiện đại có đủ sức phá vỡ thành trì cuối cùng của truyền thống hay không. Khi các đội tuyển ngày càng quốc tế hóa và cầu thủ quen thi đấu cùng nhau ở cấp CLB, khoảng cách văn hóa có thể không còn lớn như trước.

Tuy nhiên, lịch sử vẫn đang đứng đó như một lời cảnh báo. Với Brazil của Ancelotti, tuyển Anh của Tuchel hay Bồ Đào Nha của Ronaldo và Roberto Martinez, World Cup 2026 không chỉ là cuộc chiến với các đối thủ trên sân cỏ.

Đó còn là cuộc chiến với một quy luật đã tồn tại suốt gần 100 năm và chưa từng bị phá vỡ.