0h30 đêm nay khai mạc World Cup 2026 hoành tráng nhất lịch sử: Ngày hội bóng đá bắt đầu!

Cập nhật thông tin Lễ khai mạc World Cup 2026.

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 chính thức bước vào ngày khởi tranh, đánh dấu một cột mốc lịch sử chưa từng có của bóng đá toàn cầu. Đây là vòng chung kết quy mô nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên nâng số đội tham dự lên con số 48, đồng thời được đồng tổ chức bởi bộ ba quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico. Sức nóng của giải đấu đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp thế giới với thể thức thi đấu mới đầy kịch tính cùng những trải nghiệm bóng đá đỉnh cao kéo dài đến ngày 19/7.

Để chào đón sự kiện mang tính bước ngoặt này, FIFA đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có khi tổ chức tới 3 lễ khai mạc hoành tráng trải dài khắp Bắc Mỹ tại cả 3 nước chủ nhà. Các buổi lễ quy tụ hàng loạt siêu sao âm nhạc toàn cầu, kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và những vũ điệu mang đậm bản sắc văn hóa của khu vực Mỹ Latinh cũng như Bắc Mỹ, tạo nên bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Tâm điểm của ngày khai mạc hướng về sân vận động huyền thoại Azteca tại Mexico City vào lúc 0h30 ngày 12/6. Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi (diễn ra lúc 2h00).

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra lúc 0h30 ngày 12/6 (Ảnh: AP)

Không còn gói gọn trong một buổi lễ đơn thuần, chiến dịch ra quân của giải đấu năm nay được nâng tầm thành một lễ hội âm nhạc và nghệ thuật. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn đình đám Marco Balich - vị “phù thủy” đứng sau hàng loạt lễ khai mạc Olympic kinh điển, thế giới bóng đá đang được sống trong những khoảnh khắc bùng nổ và mãn nhãn chưa từng có.

Sự hoành tráng được thể hiện rõ nét qua việc cả ba quốc gia đồng chủ nhà là Mexico, Canada và Mỹ đều sở hữu những sân khấu khai mạc riêng biệt, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa nhưng vẫn gắn kết trong một tinh thần chung của ngày hội toàn cầu.

Tại Azteca (Mexico) – sân vận động đầu tiên trong lịch sử có vinh dự đăng cai 3 kỳ World Cup. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật rực rỡ, nước chủ nhà Mexico đã lồng ghép một nghi thức vô cùng xúc động để vinh danh hai huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới là Diego Maradona và Pelé.