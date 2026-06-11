Nhà vô địch World Cup bị bắt giữ ngay tại sân bay trước khi sang Mỹ làm BLV World Cup 2026, lý do vì nợ tiền chu cấp cho con

Chỉ vài giờ trước khi World Cup 2026 chính thức khai mạc, bóng đá thế giới lại đón thêm một sự cố gây xôn xao.

Ricardo Rocha, cựu tuyển thủ Brazil từng vô địch World Cup 1994 và có thời gian khoác áo Real Madrid, đã bị bắt giữ ngay tại sân bay khi chuẩn bị lên đường sang Mỹ làm bình luận viên cho giải đấu.

Theo truyền thông Brazil, vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Tom Jobim ở Rio de Janeiro. Rocha được cho là đang hoàn tất thủ tục để lên chuyến bay tới Mỹ tham gia công tác truyền thông và bình luận cho World Cup 2026 thì bất ngờ bị lực lượng chức năng chặn lại.

Nguồn tin cho biết lệnh bắt giữ được ban hành bởi Tòa án Gia đình số 16 tại thành phố Fortaleza, bang Ceará. Nguyên nhân liên quan đến một vụ việc dân sự về nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Theo hồ sơ được công bố, khoản tiền mà cựu trung vệ này bị cáo buộc còn nợ là 2.414,57 Real Brazil, tương đương khoảng hơn 10 triệu đồng Việt Nam.

Ricardo Rocha bị bắt trước khi bay đến sang Mỹ (Ảnh: Galvao e amigos) Ricardo Rocha bị bắt trước khi bay đến sang Mỹ (Ảnh: Galvao e amigos)

Ông đã giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil năm 1994 (Ảnh: Getty) Ông đã giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil năm 1994 (Ảnh: Getty)

Điều khiến vụ việc gây chú ý là thời điểm xảy ra. Rocha vốn chuẩn bị xuất hiện tại World Cup 2026 với tư cách chuyên gia phân tích và bình luận bóng đá. Thay vào đó, ông lại trở thành nhân vật chính trong một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất trước giờ khai mạc giải đấu.

Theo các báo cáo, lệnh bắt giữ hiện có hiệu lực đến năm 2028. Tuy nhiên, các tài liệu pháp lý cũng cho biết ông có thể được trả tự do sau 45 ngày tùy thuộc vào diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Ricardo Rocha là một trong những thành viên của đội tuyển Brazil đăng quang tại World Cup 1994 trên đất Mỹ. Đó cũng là lần gần nhất World Cup được tổ chức tại Mỹ trước khi giải đấu trở lại Bắc Mỹ vào năm 2026. Dù góp mặt trong đội hình vô địch, hành trình của Rocha tại giải đấu năm đó không hoàn toàn suôn sẻ. Ông gặp chấn thương và chỉ thi đấu tổng cộng 64 phút trong suốt chiến dịch đăng quang của Selecao. Tuy nhiên, tên tuổi của Rocha vẫn được ghi vào lịch sử bóng đá Brazil với tư cách một nhà vô địch thế giới.

Ảnh: Getty

Trong sự nghiệp thi đấu, Ricardo Rocha có 38 lần khoác áo đội tuyển Brazil. Ở cấp câu lạc bộ, ông từng chơi cho nhiều đội bóng lớn tại quê nhà trước khi chuyển sang châu Âu. Trung vệ này từng khoác áo Real Madrid và sau đó là Sporting Lisbon, trở thành một trong những cầu thủ Brazil hiếm hoi thi đấu ở cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha trong giai đoạn đầu thập niên 1990. Sau khi giải nghệ, Rocha chuyển sang công tác chuyên môn và thường xuyên xuất hiện trên các chương trình bình luận bóng đá tại Brazil.

Vụ việc của Ricardo Rocha tiếp tục nối dài danh sách những rắc rối xảy ra trước thềm World Cup 2026. Những ngày gần đây, giải đấu đã chứng kiến hàng loạt câu chuyện gây tranh cãi như trọng tài Somalia Omar Artan bị Mỹ từ chối nhập cảnh, nhiều thành viên các đội tuyển gặp vấn đề về visa, hay những lo ngại liên quan đến công tác tổ chức.

Trong bối cảnh chỉ còn ít giờ nữa trái bóng chính thức lăn, việc một nhà vô địch World Cup bị bắt ngay tại sân bay khi chuẩn bị tới Mỹ chắc chắn là diễn biến không ai ngờ tới. Từ vị thế khách mời danh dự của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Ricardo Rocha bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo Brazil theo cách mà chính ông cũng không mong muốn.

Tú Tú