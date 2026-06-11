World Cup 2026 ngập "phốt" trước giờ khai mạc: Visa, trục xuất, thẩm vấn và hàng loạt bê bối gây sốc

World Cup 2026 và những bê bối chưa từng có: Trọng tài bị trục xuất, cầu thủ bị thẩm vấn, CĐV mất trắng tiền tỷ.

Chỉ còn vài giờ nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Đây được xem là kỳ World Cup mang tính cách mạng khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada.

Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về bóng đá, những ngày qua người hâm mộ liên tục chứng kiến hàng loạt sự cố, tranh cãi và bê bối bên lề liên quan đến công tác tổ chức, nhập cảnh, visa và điều kiện sinh hoạt của các đội tuyển. Nhiều người thậm chí gọi đây là một trong những kỳ World Cup hỗn loạn nhất trước giờ khai mạc.

Khủng hoảng visa phủ bóng World Cup

Vấn đề lớn nhất xuất hiện ngay từ khi các đội tuyển bắt đầu hội quân là thủ tục nhập cảnh vào Mỹ.

Tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ gặp rắc rối với giấy tờ và không thể đến đại bản doanh của đội tuyển đúng kế hoạch. Chân sút này chỉ hội quân cùng toàn đội sau đó vài ngày. Tiền đạo Aymen Hussein của Iraq thậm chí bị giữ lại để thẩm vấn gần 7 tiếng đồng hồ sau khi đặt chân tới Mỹ, gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Đội tuyển Nam Phi cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Một số thành viên trong phái đoàn gặp khó khăn trong quá trình xin thị thực, khiến toàn đội đến nơi muộn hơn dự kiến.

Trường hợp gây chú ý nhất thuộc về Iran. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, đội tuyển này mất nhiều ngày để xử lý các vấn đề liên quan đến visa. Có tới 15 thành viên trong phái đoàn bị từ chối cấp thị thực. Đội bóng Tây Á cũng không được phép đóng quân trên lãnh thổ Mỹ mà phải đặt căn cứ gần khu vực biên giới Mexico - Mỹ và di chuyển qua lại mỗi khi thi đấu.

ĐT Iran gặp khó tại World Cup 2026

Không chỉ các đội tuyển, nhiều cổ động viên cũng trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng visa. Nhiều người đã mua vé máy bay, vé xem World Cup và đặt khách sạn từ nhiều tháng trước nhưng vẫn bị từ chối cấp thị thực, dẫn tới thiệt hại tài chính đáng kể. Một số CĐV Scotland thậm chí bị hủy giấy phép du lịch ESTA chỉ vài ngày trước chuyến bay sang Bắc Mỹ.

Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi bị trục xuất

Một trong những vụ việc gây sốc nhất liên quan đến trọng tài Omar Artan của Somalia. Vị vua áo đen này vừa được Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) bầu chọn là Trọng tài xuất sắc nhất năm 2025. Tuy nhiên, ông lại bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ và buộc phải trở về nước.

FIFA sau đó xác nhận Omar Artan sẽ không thể tham dự World Cup 2026. Sự việc tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội khi nhiều người cho rằng một giải đấu lớn nhất hành tinh không nên chứng kiến cảnh trọng tài được FIFA chỉ định nhưng lại không thể vào nước chủ nhà.

Người Somalia cầm ảnh ông Artan, vị trọng tài lẽ ra sẽ điều khiển các trận đấu tại World Cup 2026 nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ (Ảnh: Reuters)

Cáo buộc phân biệt đối xử với các đội tuyển châu Phi và châu Á

Nhiều đội tuyển cũng phản ánh những trải nghiệm không mấy dễ chịu trong quá trình nhập cảnh. Các thành viên ban huấn luyện Senegal cho biết họ bị kiểm tra đặc biệt kỹ lưỡng tại sân bay. Một số người bị yêu cầu cởi giày để khám xét, dẫn đến những cáo buộc về hành vi phân biệt đối xử.

Trong khi đó, đội tuyển Uzbekistan trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi xuất hiện video các cầu thủ và thành viên phái đoàn bị chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền khắp thế giới và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

2 đội tuyển Senegal và Uzbekistan bị kiểm tra an ninh cực gắt gây tranh cãi - Ảnh: firstpost 2 đội tuyển Senegal và Uzbekistan bị kiểm tra an ninh cực gắt gây tranh cãi - Ảnh: firstpost

Điều kiện tập luyện gây thất vọng

Không chỉ vấn đề nhập cảnh, điều kiện cơ sở vật chất cũng khiến nhiều đội tuyển bất bình. Đội tuyển Nhật Bản được bố trí tập luyện tại một sân vận động xuống cấp ở Mexico. Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện bóng đá Nhật Bản đã gửi khiếu nại và yêu cầu thay đổi địa điểm tập luyện.

Đội tuyển Thụy Sĩ cũng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi sân tập của họ nằm cạnh khu vực được cảnh báo có sự xuất hiện của các loài rắn cực độc. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ lo ngại cho sự an toàn của các cầu thủ.

Điều kiện tập luyện của ĐT Nhật Bản gây bức xúc

World Cup mở rộng và những bài toán chưa lời giải

World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và trải dài trên ba quốc gia. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố xảy ra chỉ vài ngày trước lễ khai mạc đã cho thấy những thách thức khổng lồ của mô hình tổ chức mới. Từ thủ tục nhập cảnh, visa, công tác an ninh cho tới điều kiện hậu cần, nhiều vấn đề vẫn đang khiến FIFA và ban tổ chức chịu áp lực lớn.

Bóng vẫn chưa lăn, nhưng World Cup 2026 đã ngập trong tranh cãi. Và giờ đây, người hâm mộ chỉ hy vọng những câu chuyện bên lề sẽ sớm khép lại để nhường chỗ cho điều quan trọng nhất: bóng đá.