World Cup 2026 "loạn cào cào" khi hàng trăm người dân dựng lều trại bên ngoài SVĐ, sân trống vì vé quá đắt,... FIFA chỉ nói "bình tĩnh thôi"

World Cup 2026 vừa khai mạc đã ngập "phốt": Trọng tài bị chặn ở biên giới, vé quá đắt, fan dựng cả "thành phố lều" trước sân đấu...

World Cup 2026 đã chính thức khai mạc, nhưng thay vì bầu không khí lễ hội thường thấy, giải đấu lớn nhất hành tinh lại đang đối mặt với hàng loạt tranh cãi và sự cố chưa từng có. Từ những rắc rối về visa, giá vé tăng chóng mặt, nguy cơ khán đài trống chỗ cho tới cảnh người hâm mộ dựng lều bên ngoài sân vận động, World Cup 2026 đang bị nhiều người gọi là kỳ World Cup "lắm phốt" nhất lịch sử.

"Thành phố lều" xuất hiện trước giờ khai mạc

Theo ghi nhận của truyền thông quốc tế, khu vực xung quanh sân vận động tổ chức lễ khai mạc tại Mexico đã xuất hiện hàng loạt lều trại tạm thời của người hâm mộ. Nhiều CĐV có mặt từ rất sớm để săn vé, tham gia các hoạt động bên lề hoặc đơn giản là muốn tận hưởng không khí World Cup trước giờ bóng lăn. Từ trên cao, khu vực này trông giống như một "thành phố lều" thu nhỏ mọc lên giữa lòng thành phố.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trước lễ khai mạc.

Những người biểu tình dựng một khu lều trại ở khu vực trung tâm Thành phố Mexico, gần khu vực dành cho người hâm mộ bóng đá (Ảnh: Getty)

Lực lượng an ninh đã được tăng cường xung quanh sân vận động Estadio Azteca trong bối cảnh hỗn loạn (Ảnh: Reuters)

Vé World Cup đắt đỏ chưa từng thấy

Một trong những nguyên nhân khiến người hâm mộ bức xúc nhất là giá vé. Nhiều trận đấu tại Mỹ được ghi nhận có giá vé cao hơn đáng kể so với các kỳ World Cup trước. Một số gói vé VIP và vé trận chung kết được rao bán với mức giá lên tới hàng chục nghìn USD.

Ngay cả các dịch vụ đi kèm như khách sạn, di chuyển và ăn uống cũng tăng mạnh khi giải đấu cận kề. Mới đây, bảng giá đồ ăn tại một số sân vận động còn khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi một cốc bia có giá gần 19 USD, tương đương khoảng 500.000 đồng.

Trọng tài bị chặn ở biên giới, cầu thủ cũng gặp rắc rối visa

Bên cạnh câu chuyện vé và chi phí, World Cup 2026 còn chứng kiến hàng loạt vấn đề liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Gây chú ý nhất là trường hợp trọng tài người Somalia Omar Artan. Dù được FIFA chỉ định làm nhiệm vụ tại giải đấu và sở hữu đầy đủ giấy tờ hợp lệ, ông vẫn không thể nhập cảnh vào Mỹ.

Không chỉ trọng tài, một số cầu thủ và thành viên các đội tuyển quốc gia cũng từng gặp khó khăn trong quá trình xin visa hoặc làm thủ tục nhập cảnh những ngày qua. Những sự cố này làm dấy lên nhiều câu hỏi về công tác phối hợp tổ chức giữa các quốc gia chủ nhà.

FIFA lên tiếng: "Hãy bình tĩnh"

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phải trực tiếp lên tiếng. Người đứng đầu bóng đá thế giới thừa nhận giải đấu đang gặp một số khó khăn trong khâu vận hành, nhưng cho rằng đây là điều khó tránh khỏi với một kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử.

Infantino cũng bảo vệ chính sách bán vé hiện tại, đồng thời kêu gọi người hâm mộ và giới truyền thông "hãy thư giãn" và tin tưởng vào công tác tổ chức của FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói CĐV hãy bình tĩnh với các vấn đề World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Kỳ World Cup đặc biệt nhưng cũng đầy tai tiếng

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô khổng lồ hứa hẹn tạo nên một ngày hội bóng đá chưa từng có, nhưng đồng thời cũng kéo theo vô số thách thức về hậu cần, giao thông, an ninh và quản lý người hâm mộ.

Chỉ trong ít ngày qua, người ta đã chứng kiến sân vận động bị ngập nước trước giờ khai mạc, cầu thủ gặp sự cố visa, trọng tài bị từ chối nhập cảnh, các đội tuyển gặp rắc rối di chuyển và giờ là câu chuyện vé đắt cùng nguy cơ khán đài không kín chỗ.