Kì World Cup bất ổn: Xe buýt kẹt cứng suốt 1 giờ, cầu thủ phải "cuốc bộ" đến sân tập

World Cup 2026 lại gặp sự cố khó tin ảnh hưởng đến buổi tập quan trọng của ĐT CH Czech.

Chỉ ít giờ trước trận ra quân tại World Cup 2026, đội tuyển CH Czech đã gặp phải một tình huống dở khóc dở cười khi chiếc xe buýt chở toàn đội bất ngờ mắc kẹt giữa đường tại Mexico, buộc nhiều cầu thủ phải xuống xe và đi bộ đến sân tập.

Sự cố xảy ra tại thành phố Zapopan, thuộc bang Jalisco của Mexico - nơi đội tuyển CH Czech đang đóng quân để chuẩn bị cho trận mở màn gặp Hàn Quốc. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe buýt cỡ lớn chở các cầu thủ và ban huấn luyện đã gặp khó khăn khi rẽ vào khu phức hợp tập luyện. Do không gian quá hẹp, phần đuôi xe bị mắc kẹt và chắn ngang một phần tuyến đường chính.

Tình huống nhanh chóng gây ra cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Hàng dài ô tô và xe tải nối đuôi nhau trên tuyến đường trong khi lực lượng chức năng phải có mặt để điều tiết giao thông và hỗ trợ giải cứu chiếc xe. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân địa phương đứng theo dõi sự việc, trong khi các nhân viên an ninh và cảnh sát cố gắng tìm phương án đưa chiếc xe thoát khỏi vị trí mắc kẹt.

Xe buýt chở đội tuyển CH Czech mắc kẹt gần một giờ (Nguồn: X) Xe buýt chở đội tuyển CH Czech mắc kẹt gần một giờ (Nguồn: X)

Xe buýt mắc kẹt gây ùn tắc giao thông (Nguồn: X)

Đáng chú ý, sau một thời gian chờ đợi, các tuyển thủ CH Czech quyết định rời xe và đi bộ quãng đường còn lại để kịp buổi tập. Hình ảnh các cầu thủ kéo vali, mang balo và di chuyển trên vỉa hè đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Phải mất gần một giờ đồng hồ, chiếc xe buýt mới được giải cứu thành công và giao thông khu vực mới trở lại bình thường.

Dù vậy, HLV Miroslav Koubek không tỏ ra quá lo lắng trước sự cố ngoài ý muốn này. Nhà cầm quân 74 tuổi cho rằng những yếu tố bên lề sẽ không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển. "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu. Những chuyện như thế này đôi khi vẫn xảy ra trong bóng đá. Điều quan trọng là toàn đội phải giữ được sự tập trung cho trận gặp Hàn Quốc", ông chia sẻ.

CH Czech sẽ có trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 gặp Hàn Quốc vào 9h sáng mai 12/6. Đây là lần trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh của đại diện Đông Âu sau 20 năm vắng bóng kể từ World Cup 2006.

Đội tuyển CH Czech đối đầu với Hàn Quốc tại SVĐ Guadalajara vào sáng 12/6 (giờ Việt Nam) (Ảnh: Getty) Đội tuyển CH Czech đối đầu với Hàn Quốc tại SVĐ Guadalajara vào sáng 12/6 (giờ Việt Nam) (Ảnh: Getty)

Sự cố xe buýt mắc kẹt tiếp tục nối dài danh sách những câu chuyện kỳ lạ đã xuất hiện trước thềm World Cup 2026. Chỉ trong ít ngày qua, giải đấu đã chứng kiến hàng loạt vấn đề từ sự cố visa, thời tiết cực đoan cho tới các rắc rối về công tác tổ chức.

Dẫu vậy, người hâm mộ CH Czech chắc chắn hy vọng đội bóng của họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi bước vào sân cỏ, thay vì tiếp tục đối mặt với những trở ngại bất ngờ bên ngoài đường biên.