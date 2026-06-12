Câu chuyện xúc động về Raul Jimenez: Từng nứt sọ kinh hoàng đến bi kịch mất cha, bật khóc khi ghi bàn tại World Cup

Có một Raúl Jiménez đầy quả cảm tại World Cup 2025.

Rạng sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam), trận khai mạc World Cup 2026 giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi diễn ra vô cùng kịch tính tại chảo lửa Azteca. Phút 67, từ một quả tạt chuẩn xác, tiền đạo Raúl Jiménez bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 và ấn định chiến thắng cho nước chủ nhà.

Cả sân Azteca với hàng vạn khán giả như nổ tung trong niềm vui. Thế nhưng, giữa tâm điểm của ngày hội ăn mừng ấy, người hùng của trận đấu lại rưng rưng nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy guộc. Sau nhiều kỳ World Cup chờ đợi, đây mới là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo 35 tuổi tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Nhưng nhìn những giọt nước mắt ấy, người hâm mộ hiểu rằng, đây không đơn thuần là niềm vui của một pha lập công. Đó là sự giải tỏa của một con người đã đi qua tận cùng của giông bão.

Raúl Jiménez bật khóc khi ghi bàn (Ảnh: Getty)

Để có được khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn rực rỡ ngày hôm nay, Raúl Jiménez đã phải trải qua một hành trình dài đầy đau đớn. Sáu năm trước, một bi kịch kinh hoàng đổ ập xuống sự nghiệp của anh. Pha va chạm trên không khủng khiếp trong trận đấu với Arsenal năm 2020 đã khiến Jiménez bất tỉnh nhân sự, nứt hộp sọ và đối mặt với nguy cơ mất mạng. Các bác sĩ sau này thừa nhận, việc anh giữ được tính mạng đã là một phép màu, còn việc tiếp tục chơi bóng đỉnh cao là điều không tưởng.

Jiménez phải rời xa sân cỏ gần 9 tháng trời. Đó là quãng thời gian anh phải học lại những điều cơ bản nhất, chiến đấu với nỗi sợ hãi tột cùng về mặt tâm lý mỗi khi tranh chấp trên không. Nhưng anh từ chối đầu hàng. Jiménez trở lại sân cỏ với chiếc băng bảo vệ đầu màu đen bất ly thân. Chiếc băng ấy không chỉ để bảo vệ hộp sọ tổn thương, mà trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Số phận dường như vẫn muốn thử thách lòng kiên rũ của anh đến cùng. Tháng 3 năm 2026, ngay trước thềm World Cup diễn ra trên chính quê hương mình, Jiménez phải hứng chịu một cú sốc khi người cha của anh qua đời.

Và câu trả lời của Raúl Jiménez đã được viết bằng bàn thắng lịch sử ngày hôm nay. Cú đánh đầu tung lưới Nam Phi chính là món quà thiêng liêng nhất anh gửi lên người cha quá cố của mình. Anh khóc cho những đêm dài đau đớn trong bệnh viện, khóc cho nỗi nhớ cha và khóc cho sự kiên cường chưa một lần lung lay của chính mình. Chiếc băng đầu từng là vết sẹo của bi kịch, giờ đây đã trở thành chiếc vương miện kiêu hãnh của một chiến binh đích thực thụ. Với bàn thắng thứ 46 cho đội tuyển Mexico, anh chính thức san bằng thành tích của huyền thoại Jared Borgetti để trở thành chân sút vĩ đại thứ hai lịch sử bóng đá nước nhà.

Bàn thắng của Raúl Jiménez đã vượt qua ranh giới của một trận bóng. Nó là lời khẳng định kiêu hãnh của một con người không bao giờ đầu hàng nghịch cảnh.