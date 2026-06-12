Diễn biến ĐT Hàn Quốc đối đầu CH Czech vào 9h sáng nay 12/6: "Song sát" Son Heung-min và Lee Kang-in đá chính

Son Heung-min đối đầu Schick: Hàn Quốc quyết giành lợi thế trước CH Czech ở World Cup 2026.

1': Đội tuyển Hàn Quốc ra sân với trang phục truyền thống áo đỏ, quần đen, trong khi CH Séc mặc toàn trắng. Đại diện châu Âu là những người được quyền giao bóng trước ở hiệp đấu đầu tiên.

Quốc ca của hai đội vang lên, trận đấu bắt đầu! (Ảnh: getty)

Không khí SVĐ Akron (Mexico) trước trận Hàn Quốc vs CH Czech (Ảnh: Getty):

Hai đội khởi động sẵn sàng cho trận đấu (Ảnh: Getty).

Đội hình ra sân 2 đội:

ĐT Hàn Quốc

Sau màn khai mạc đầy biến động giữa Mexico và Nam Phi, bảng A World Cup 2026 tiếp tục nóng với cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Czech trên sân Akron (Mexico) vào 9h sáng 12/6 theo giờ Việt Nam. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Trong bối cảnh Mexico đã giành trọn 3 điểm ở trận mở màn, cả Hàn Quốc lẫn CH Czech đều hiểu rằng một kết quả bất lợi có thể khiến hành trình tại World Cup trở nên vô cùng khó khăn.

Son Heung-min là niềm hy vọng lớn nhất

Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với sự kỳ vọng đặt lên vai đội trưởng Son Heung-min. Ngôi sao 33 tuổi tiếp tục là đầu tàu của đại diện châu Á sau khi ghi dấu ấn đậm nét trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu. Ngoài Son Heung-min, Hàn Quốc còn sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Kim Min-jae, Hwang Hee-chan hay Lee Jae-sung, ngôi sao PSG Lê Kang-in giúp đội bóng xứ kim chi được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ.

Hàn Quốc đặt mục tiêu khởi đầu World Cup 2026 bằng một chiến thắng. Trong buổi họp báo trước trận gặp CH Czech, đội trưởng Son Heung-min nhấn mạnh mỗi trận vòng bảng đều có ý nghĩa sống còn và toàn đội đã nỗ lực hết sức kể từ khi đến Mỹ. "Quốc bảo đại Hàn" hy vọng những cố gắng đó sẽ được đền đáp bằng 3 điểm trong ngày ra quân.

Ảnh: Phóng viên Seo Hyung-kwon

Các cầu thủ Hàn Quốc vui vẻ tập luyện trước World Cup 2026 (Ảnh: Osen)

CH Czech trở lại World Cup sau 20 năm chờ đợi

Ở chiều ngược lại, CH Czech đang sống trong những ngày đáng nhớ khi lần đầu tiên trở lại sân chơi World Cup kể từ năm 2006. Đội bóng châu Âu phải trải qua hành trình đầy gian nan khi vượt qua Ireland và Đan Mạch ở vòng play-off để giành vé tới Bắc Mỹ.

Trước giải đấu, thầy trò HLV Miroslav Koubek cũng có màn chạy đà tương đối ấn tượng với các chiến thắng trước Kosovo và Guatemala. Điểm tựa lớn nhất của CH Czech tiếp tục là tiền đạo Patrik Schick. Chân sút đang thi đấu tại châu Âu được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt bằng khả năng dứt điểm sắc bén cùng những tình huống không chiến sở trường. Hỗ trợ phía sau anh là đội trưởng Tomas Soucek và tiền vệ sáng tạo Pavel Sulc.

Tuy nhiên, ngay trước thềm trận đấu với Hàn Quốc, CH Czech phải đối mặt với một sự cố khó tin khi xe buýt chở đội tuyển mắc kẹt, các cầu thủ phải đi bộ tới sân tập trung buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu mở màn World Cup 2026.

Xe buýt chở ĐT CH Czech bị mắc kẹt, cầu thủ phải đi bộ đến sân tập

Ảnh: Getty

Trận đấu của sự thận trọng

Giới chuyên môn nhận định đây là cuộc đối đầu khá cân bằng. Hàn Quốc có ưu thế về tốc độ, kỹ thuật và khả năng chuyển trạng thái, trong khi CH Czech sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi giàu tính tổ chức. Nhiều chuyên gia quốc tế dự đoán hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng bởi phía trước họ vẫn còn những trận đấu rất khó khăn tại bảng A. Một kết quả hòa vì thế được xem là kịch bản dễ xảy ra nhất trong ngày ra quân.

Dù vậy, với sự hiện diện của Son Heung-min bên phía Hàn Quốc và Patrik Schick bên phía CH Czech, trận đấu vẫn hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng chờ đợi cho người hâm mộ.

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Ki-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Kim Moon-hwan, Kim Jin-gyu, Paik Seung-ho, Castrop; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

CH Czech: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Sojka; Sulc, Hlozek; Schick.