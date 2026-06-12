Trận đầu tiên của World Cup 2026 như một bộ phim drama: Giờ giấc "cao su", 3 thẻ đỏ tạo kỉ lục "xấu hổ" chưa từng có

World Cup 2026 chính thức khởi tranh.

World Cup 2026 mới chỉ vừa chính thức khởi tranh nhưng đã mang đến một trận mở màn đầy hỗn loạn, với đủ mọi yếu tố gây tranh cãi từ việc khai cuộc muộn, những quyết định VAR gây tranh luận cho đến cơn mưa thẻ đỏ chưa từng có trong lịch sử các trận khai mạc.

Trên sân Azteca, đồng chủ nhà Mexico đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, kết quả không phải điều được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu.

Khai mạc World Cup nhưng... bóng lăn muộn

Theo lịch thi đấu, trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi dự kiến bắt đầu đúng 2h ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, người hâm mộ phải chờ thêm khoảng 6 phút mới được chứng kiến trái bóng đầu tiên lăn trên sân.

Nguyên nhân đến từ lễ khai mạc kéo dài hơn dự kiến với hàng loạt màn trình diễn âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa hoành tráng.

Dù khoảng thời gian chậm không quá lớn, nhiều cổ động viên vẫn tỏ ra khó chịu trên mạng xã hội. Một người viết: "World Cup mà còn không thể bắt đầu đúng giờ". Người khác mỉa mai: "Thật đáng xấu hổ".

Trong bối cảnh giải đấu đã liên tiếp gặp hàng loạt lùm xùm trước giờ khai mạc như vấn đề visa của cầu thủ, trọng tài bị chặn nhập cảnh, sân Azteca ngập nước hay lo ngại về lượng khán giả, sự cố nhỏ này càng khiến người hâm mộ có thêm lý do để chỉ trích công tác tổ chức.

Trận mở màn World Cup bắt đầu muộn khiến fan chó chịu (Ảnh: AFP)Trận mở màn World Cup bắt đầu muộn khiến fan chó chịu (Ảnh: AFP)

3 thẻ đỏ và kỷ lục chưa từng có

Nếu việc giao bóng muộn chỉ là màn dạo đầu, thì những gì diễn ra trên sân mới thực sự biến trận mở màn World Cup 2026 thành một bộ phim drama. Ngay đầu hiệp hai, tiền vệ Sphephelo "Yaya" Sithole của Nam Phi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Mexico.

Đáng nói hơn, Sithole trước đó cũng bị xem là người mắc lỗi trong bàn mở tỷ số của đội chủ nhà, biến trận đấu của anh thành cơn ác mộng thực sự. Tai họa tiếp tục ập xuống Nam Phi ở phút 84.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định đội trưởng Themba Zwane có hành vi dùng tay tát một cầu thủ Mexico trong tình huống không bóng. Ngôi sao kỳ cựu của Nam Phi lập tức bị truất quyền thi đấu. Pha quay chậm cho thấy Zwane đã có động tác đánh vào mặt đối phương trong lúc tranh cãi, khiến VAR phải vào cuộc.

Cầu thủ kỳ cựu Themba Zwane đã tát một cầu thủ Mexico Cầu thủ kỳ cựu Themba Zwane đã tát một cầu thủ Mexico

Trọng tài Wilton Sampaio rút thẻ đỏ cho Themba Zwane (số 11) của Nam Phi (Ảnh: Getty)Trọng tài Wilton Sampaio rút thẻ đỏ cho Themba Zwane (số 11) của Nam Phi (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, quyết định này cũng gây tranh cãi. Cựu trọng tài Premier League Mark Halsey cho rằng hành động của Zwane xứng đáng nhận thẻ vàng nhưng chưa đủ để bị đuổi khỏi sân.

Drama chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian bù giờ, trung vệ Cesar Montes của Mexico cũng phải nhận thẻ đỏ, khiến trận đấu khép lại với tổng cộng 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Theo thống kê, đây là trận khai mạc World Cup đầu tiên trong lịch sử xuất hiện tới 3 thẻ đỏ, đồng thời chỉ là trận thứ 5 trong toàn bộ lịch sử giải đấu chứng kiến con số này.

Lần đầu tiên trong lịch sử, trận mở màn World Cup có tới 3 thẻ đỏ

Mexico thắng, World Cup có màn khởi đầu không thể hỗn loạn hơn

Giữa bầu không khí căng thẳng và những tranh cãi liên tiếp, Mexico vẫn hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Julián Quiñones ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 ngay từ phút thứ 9, trước khi Raúl Jiménez ấn định tỷ số trong hiệp hai.

Tuy nhiên, thay vì được nhớ đến bởi các bàn thắng hay màn trình diễn chuyên môn, trận khai mạc World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ đi vào lịch sử bởi hàng loạt sự cố và tình huống gây tranh cãi. Từ việc bóng lăn muộn vì lễ khai mạc kéo dài, đến chiếc thẻ đỏ vì hành vi tát đối thủ và tổng cộng 3 lần trọng tài rút thẻ đỏ, World Cup 2026 đã có một màn chào sân đúng nghĩa "không giống ai".

Và đó mới chỉ là trận đấu đầu tiên của giải đấu.