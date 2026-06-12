Đội tuyển Nhật Bản tổn thất nặng nề trước World Cup 2026

Endo chấn thương, tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế.

Đội tuyển quốc gia Nhật Bản vừa phải nhận tin dữ ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2026, khi thủ quân Wataru Endo chính thức rút lui khỏi giải đấu do gặp phải chấn thương nghiêm trọng vào phút chót. Tổn thất này không chỉ khiến "Samurai xanh" mất đi một trụ cột vững chắc ở tuyến giữa mà còn đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ, bởi tiền vệ kỳ cựu này cũng đồng thời tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế cho tuyển Nhật Bản sau hơn một thập kỷ cống hiến cho màu áo quốc gia.

Endo chấn thương chia tay World Cup

Sự vắng mặt của Endo đang đặt ra bài toán vô cùng hóc búa cho chiến lược gia Hajime Moriyasu. Trong sơ đồ chiến thuật của vị chiến lược gia này, tiền vệ thuộc biên chế Liverpool không chỉ là một máy quét đẳng cấp ở khu trung tuyến mà còn là chỗ dựa tinh thần, người thủ lĩnh tinh thần không thể thay thế của toàn đội. Việc mất đi cánh chim đầu đàn ngay trước giờ G chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu và sự ổn định trong lối chơi của tuyển Nhật Bản.

Thử thách lại càng chồng chất khi tại kỳ World Cup lần này, Nhật Bản rơi vào một bảng đấu được đánh giá là vô cùng khó khăn với sự góp mặt của Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển. Với mục tiêu tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, HLV Moriyasu giờ đây buộc phải nhanh chóng tìm kiếm những phương án thay thế khả dĩ để khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà người đội trưởng để lại. Người hâm mộ xứ sở mặt trời mọc đang kỳ vọng vào một sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ, các tài năng trẻ sẽ đứng lên gánh vác trọng trách trong kỳ World Cup này.