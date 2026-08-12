Bỏ qua phiền muộn về chiếc mũi không ưng ý, nữ nghệ sĩ 57 tuổi vẫn tự tin diện váy ngắn, tiết lộ 5 bí quyết giữ dáng không cần nhịn ăn

Ở tuổi 57, cô vẫn duy trì vóc dáng gọn gàng mà không ép bản thân phải nhịn ăn. Đây mới là 5 thói quen được nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Ở tuổi 57, Vương Thái Hoa vẫn xuất hiện đầy năng lượng trên sân khấu, thậm chí tự tin diện váy ngắn, khoe đôi chân thon và cùng các thành viên đội cổ vũ nhảy múa trong những sự kiện thể thao gần đây.

Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy là một câu chuyện làm đẹp đã từng khiến cô phiền muộn. Khi còn trẻ, vì mong muốn có chiếc mũi cao và thanh tú hơn, Vương Thái Hoa từng thực hiện một thủ thuật thẩm mỹ. Sau nhiều năm, dáng mũi thay đổi theo hướng ngoài dự đoán, khiến cô có thời gian dài lo lắng và thiếu tự tin.

Sau 40 năm, nữ nghệ sĩ quyết định xử lý vấn đề này và tìm lại sự tự tin. Câu chuyện của cô cũng trở thành lời nhắc rằng những quyết định làm đẹp nhất thời có thể để lại hệ quả lâu dài, đặc biệt khi thực hiện bằng phương pháp hoặc chất liệu chưa được kiểm chứng.

Nhưng thay vì để những phiền muộn về ngoại hình chi phối cuộc sống, Vương Thái Hoa dường như chọn cách tập trung vào những gì mình có thể chủ động: ăn uống hợp lý, vận động nhiều hơn và chăm sóc cơ thể.

Ở tuổi 57, cô vẫn duy trì vóc dáng gọn gàng mà không ép bản thân phải nhịn ăn. Đây mới là 5 thói quen được nữ nghệ sĩ chia sẻ.

1. Không nhịn ăn, chỉ kiểm soát đường và tinh bột

Vương Thái Hoa từng thử những cách giảm cân khá khắc nghiệt, thậm chí sử dụng thuốc giảm cân. Sau đó, cô nhận ra mình khó có thể duy trì việc ăn kiêng nghiêm ngặt trong thời gian dài.

Thay vì nhịn ăn, nữ nghệ sĩ chuyển sang kiểm soát khẩu phần.

Buổi sáng, nếu không cảm thấy quá đói, cô có thể ăn trái cây và uống sữa đậu nành không đường. Bữa trưa vẫn ăn cơm bình thường, đồng thời ưu tiên tinh bột vào thời điểm này để có năng lượng cho một ngày làm việc.

Đến tối, cô tập trung vào rau, thịt và cá, đồng thời giảm lượng tinh bột. Đồ ăn vặt, thực phẩm chế biến sẵn và món chiên rán cũng được hạn chế.

Khi đói, cô có thể ăn ổi để tăng cảm giác no hoặc dùng một lượng vừa phải các loại hạt. Với những món yêu thích như gà rán, nữ nghệ sĩ không cấm bản thân hoàn toàn mà có thể bỏ phần da, ăn phần thịt.

Điểm đáng chú ý trong cách ăn của Vương Thái Hoa là không biến việc giữ dáng thành một cuộc chiến với đồ ăn. Cô vẫn cho phép bản thân thưởng thức món yêu thích, nhưng chú ý đến lượng ăn và tần suất.

2. Uống nước, thêm nước có ga để bớt cảm giác thèm ăn

Bên cạnh việc điều chỉnh thực phẩm, Vương Thái Hoa cũng chú ý uống đủ nước.

Cô cho biết ngoài nước lọc, mình thường uống thêm nước có ga để tạo cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn vặt hoặc cảm giác muốn nhấm nháp liên tục.

Nếu lựa chọn nước có ga, loại không đường sẽ phù hợp hơn so với các loại nước ngọt có đường. Tuy nhiên, đây chỉ là một thói quen cá nhân chứ không phải “bí quyết giảm cân” có thể áp dụng cho tất cả mọi người.

3. Ưu tiên thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa

Vương Thái Hoa cũng quan tâm đến sức khỏe đường ruột. Cô thường ăn kiwi, dứa cùng sữa chua không đường và sử dụng thêm sản phẩm enzyme tiêu hóa theo thói quen cá nhân.

Với chế độ ăn hằng ngày, việc bổ sung rau củ, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và uống đủ nước là những yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động tiêu hóa bình thường.

Đáng chú ý, không nên xem enzyme tiêu hóa là “chìa khóa” bắt buộc để có đường ruột khỏe mạnh. Với người khỏe mạnh, một chế độ ăn đa dạng cùng thói quen vận động thường xuyên vẫn là nền tảng quan trọng hơn.

4. Không cần tập hàng giờ, chỉ cần khiến cơ thể “động” lên

Đây có lẽ là thói quen dễ áp dụng nhất trong cuộc sống bận rộn của Vương Thái Hoa.

Do công việc dày đặc, cô không phải lúc nào cũng có thời gian dành riêng cho những buổi tập dài. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để vận động.

Cô có thể xuống xe sớm hơn để đi bộ thêm một đoạn, chọn đi cầu thang thay vì thang máy hoặc tranh thủ đứng lên thực hiện vài động tác khi xem tivi.

Khi có thời gian, cô cùng con gái chạy bộ, chơi cầu lông, kéo giãn cơ hoặc tập các động tác đơn giản.

Ngay cả khi chỉ có vài phút, cô vẫn cố gắng vận động thay vì ngồi yên hoàn toàn.

Đây cũng là một trong những thay đổi thực tế mà người bận rộn có thể cân nhắc: Không nhất thiết phải chờ đến khi có một giờ trống mới bắt đầu vận động. Đi bộ, leo cầu thang hay đứng dậy thường xuyên trong ngày đều giúp giảm thời gian ngồi liên tục.

5. Massage mỗi tuần để thư giãn cơ thể

Ngoài ăn uống và vận động, Vương Thái Hoa còn duy trì thói quen massage khoảng một lần mỗi tuần.

Tùy tình trạng cơ thể, cô có thể kết hợp một số loại tinh dầu và nhờ chuyên viên massage hỗ trợ thư giãn cơ bắp.

Với nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là câu chuyện chăm sóc vóc dáng mà còn là khoảng thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi sau lịch trình làm việc dày đặc.

Cô từng ví massage như một hình thức “vận động thụ động”, bởi bản thân không có nhiều kiên nhẫn để tự massage trong thời gian dài.

Tuy nhiên, massage chủ yếu giúp thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu cho cơ thể, không nên được hiểu là phương pháp thay thế cho vận động hoặc có khả năng trực tiếp làm giảm mỡ.

Từ chiếc mũi từng khiến cô mất tự tin đến cách sống nhẹ nhàng hơn ở tuổi 57

Câu chuyện của Vương Thái Hoa có lẽ không chỉ nằm ở chuyện cô giữ được đôi chân thon hay vóc dáng gọn gàng ở tuổi 57.

Khoảng 40 năm trước, cô từng tìm cách thay đổi một đặc điểm trên gương mặt vì mong muốn đẹp hơn. Sau nhiều thập kỷ, chính quyết định ấy lại trở thành nguồn lo lắng khi dáng mũi thay đổi theo thời gian. Nhưng hiện tại, điều gây chú ý ở nữ nghệ sĩ lại là sự tự tin.

Cô vẫn xuất hiện trên sân khấu, vẫn diện những bộ trang phục mình yêu thích và duy trì cuộc sống năng động. Thay vì tìm kiếm một công thức “giảm cân thần tốc”, cô lựa chọn những thay đổi nhỏ nhưng có thể duy trì lâu dài: Ăn vừa đủ, bớt thực phẩm không có lợi, uống đủ nước và quan trọng nhất là khiến cơ thể vận động mỗi ngày.

Ở tuổi trung niên, giữ dáng vì thế không nhất thiết phải đồng nghĩa với nhịn ăn hay ép cân. Một lối sống phù hợp, có thể duy trì lâu dài và không khiến cơ thể kiệt sức mới là điều đáng hướng tới.