Thời điểm hiện tại, "Love next door" đang là bộ phim hot nhất màn ảnh Hàn. Thành tích về rating của 3 tập đầu không quá ấn tượng, thế nhưng trong tập 4, mọi chuyện đã thay đổi khi rating phim ghi nhận mức tăng lớn từ 4,276% lên 6,581%.

"Love next door" do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính đạt hàng loạt thành tích đáng tự hào.

Không chỉ vậy, theo dữ liệu thống kê từ Good Data thì trong tuần thứ hai của tháng 8, cả Jung Hae In lẫn Jung So Min đều đang nằm trong top đầu danh sách ngôi sao truyền hình đáng chú ý nhất.

Trong danh sách 10 phim truyền hình đáng chú ý nhất, "Love next door" xếp ở vị trí thứ hai. Bên cạnh đó, "Love next door" cũng chen chân vào top 10 phim không nói tiếng Anh hot nhất Netflix toàn cầu với vị trí thứ 5.

"Love next door" xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách những bộ phim dài tập không nói tiếng Anh hot nhất Netflix toàn cầu.

Đáng nói hơn, chẳng những phim mà video phỏng vấn của Jung Hae In và Jung So Min với mô tả "Hai người này... đang hẹn hò sao?" cũng đang viral cực mạnh. Video này xếp thứ 6 trên bảng trending Youtube Hàn Quốc. Trên các nền tảng mạng xã hội, những chủ đề xoay quanh phim "Love next door" và cặp diễn viên chính luôn được thảo luận một cách sôi nổi.

Video phỏng vấn của Jung Hae In và Jung So Min đạt top 6 trending Youtube Hàn Quốc (Ảnh: Fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn).

Trên đây là loạt thành tích đáng tự hào mà "Love next door" đang nắm giữ ở thời điểm hiện tại. Và lý do cho tất cả những điều này là "phản ứng hóa học" cực đỉnh của Jung Hae In cùng với Jung So Min. Cả hai tình tứ trong phim, thân thiết ngoài phim và khiến cho khán giả rất muốn họ yêu thật ngoài đời. Thậm chí, một số netizen còn nhận định rằng cặp này rất dễ phim giả tình thật.

Bình luận của khán giả về cặp đôi diễn viên chính của phim "Love next door":

- Nữ chính cá tính quá, dễ phim giả tình thật lắm.

- So Min từng phim giả tình thật một lần rồi. Đôi này hợp nhau cả về tính cách và ngoại hình nên cũng mong thành đôi ạ.

- Tôi thấy "vibe" trên tình bạn dưới tình yêu. Cho hai người hẳn 4 tháng, tới 1/1 công bố là vừa đẹp ạ.

- Nói chứ xem cứ cười miết thôi, mà còn cười là còn khổ.

- 2 ông bà này cùng tần số quá mà.

Bộ phim "Love next door" do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.