Bỏ ngay 6 thực phẩm này ra khỏi thực đơn hàng ngày vì rất hại cho não, khiến bạn 30 tuổi mà trí nhớ như người già 70

Theo trang Eat this! Not that, thống kê cho thấy, cứ 3 người Mỹ thì có đến 2 người bị suy giảm nhận thức ở tuổi 70. Vậy nên, chăm sóc sức khỏe não bộ là điều cần thiết đối với tất cả mọi người, ngay từ khi còn trẻ. Một cách để làm điều đó là giảm tiêu thụ một số loại thực phẩm tồi tệ nhất đối với sức khỏe não bộ.

Tiến sĩ Dale Bredesen (nhà nghiên cứu khoa học thần kinh và Chuyên gia về bệnh thoái hóa thần kinh), cho biết ăn một chế độ giàu dinh dưỡng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và vi chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Ngược lại, một số loại thực phẩm có thể gây hại não bộ, gây suy giảm nhận thức, ngay cả khi bạn còn rất trẻ. Thậm chí, chuyên gia nhấn mạnh, tình trạng này kéo dài có thể khiến não bạn hóa người già 70 khi mới bước sang tuổi 30.

6 thực phẩm gây hại sức khỏe não bộ, mới 30 tuổi mà trí nhớ như người già 70

1. Gà rán

Đồ chiên rán như gà rán rất ngon miệng. Tuy nhiên, nó lại là thực phẩm gây hại sức khỏe não bộ. Kết quả phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, cho thấy mối quan hệ giữa việc ăn nhiều thực phẩm chiên rán và tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe nhận thức.

Nếu bạn vẫn muốn ăn món giòn rụm này, hãy thử tẩm bột và nướng thay vì chiên ngập dầu.

2. Kẹo dẻo

Tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều thích một món ngọt. Nhưng những loại kẹo như kẹo dẻo gần như không bổ dưỡng. Về cơ bản, chúng được làm từ đường nguyên chất. Đường ở dạng glucose cần thiết để cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều đường sẽ gây suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Tốt hơn hết, bạn nên hạn chế thưởng thức kẹo dẻo. Thay vào đó nên gắn bó với những món ăn nhẹ ngọt ngào giàu chất dinh dưỡng hơn như trái cây, để bảo vệ sức khỏe não bộ.

3. Xúc xích

Xúc xích cũng như các loại thịt siêu chế biến khác, nếu dùng thường xuyên, có thể tàn phá sức khỏe não bộ.

Nhiều nghiên cứu liên kết việc tiêu thụ thịt siêu chế biến với những tác động tiêu cực đến sức khỏe nhận thức. Ví dụ, một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng châu Âu cho thấy, những người ăn nhiều thịt siêu chế biến ít có khả năng thực hiện một số bài kiểm tra.

4. Đồ ăn nhanh

Đôi khi, chính thực phẩm được đóng gói trong bao bì mới gây ra rủi ro cho sức khỏe não bộ. Giấy gói thức ăn nhanh nổi tiếng là có chứa các chất per- và poly-fluoroalkyl (PFAS), gây tác động tiêu cực cho sức khỏe. Trong đó có sức khỏe nhận thức.

PFAS được tìm thấy trong giấy gói bánh hamburger, hộp bánh pizza và các loại bao bì khác có khả năng chống dầu mỡ.

5. Bánh rán

Những món ăn vặt này chứa nhiều đường, thường được làm từ đường bổ sung. Khi tiêu thụ quá mức, chúng có khả năng suy giảm nhận thức.

Chưa kể, bánh rán cũng được chiên ngập dầu, được coi là một loại thực phẩm siêu chế biến. Điều đó cho thấy, ăn chúng thường xuyên có thể gây bất lợi cho sức khỏe não bộ.

6. Bánh quy

Nếu đang làm bánh quy theo cách rút ngắn, bạn có thể khiến cơ thể tiếp xúc với chất béo chuyển hóa. Khi tiêu thụ quá mức có thể gây tác động tiêu cực đến não và hệ thần kinh.

Thay vào đó, bạn nên ăn bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt cho bữa sáng đầy năng lượng, tốt cho não bộ.

6 thực phẩm tăng cường sức khỏe não bộ bạn nên ăn

1. Trứng

Trứng là nguồn dinh dưỡng tự nhiên hỗ trợ sức khỏe não bộ. Chúng chứa choline (150 miligam trên mỗi quả trứng lớn) và lutein và zeaxanthin (252 microgam trên mỗi quả trứng lớn).

Ăn trứng thường xuyên có liên quan đến việc cải thiện hiệu suất nhận thức ở người lớn. Điều này do các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ mà thực phẩm này cung cấp. Đừng quên ăn cả lòng đỏ vì đây là nơi chứa cả choline và lutein.

2. Nấm

Nấm như nấm hương, nấm sò... chứa nguồn ergothioneine dồi dào. Theo Healthline, ergothioneine là một axit amin có chức năng như một chất chống oxy hóa, hữu ích trong quá trình lão hóa lành mạnh, giảm căng thẳng.

Tạp chí Dinh dưỡng Anh thậm chí coi ergothioneine là "vitamin trường thọ", đủ thấy tầm quan trọng của nấm trong việc cải thiện sức khỏe não bộ.

3. Quả óc chó

Quả óc chó cung cấp axit béo omega-3 ALA, giúp nó trở thành một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ. Tiêu thụ các loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh có thể chống lại stress oxy hóa và chứng viêm - 2 nguyên nhân dẫn đến suy giảm nhận thức.

4. Cá hồi

Axit docosahexaenoic, axit béo không bão hòa đa omega-3 (DHA) rất quan trọng cho sự phát triển và nhận thức đầy đủ của não bộ. Các loại cá nước lạnh nhiều dầu, như cá hồi, được biết đến là nguồn cung cấp axit béo omega-3 DHA, khiến chúng trở thành thực phẩm bổ não.

5. Cam

Cam có nhiều chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật có thể đóng vai trò tích cực đối với sức khỏe nhận thức. Chúng rất giàu vitamin C, thiamin, vitamin B6 và hesperidin.

6. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh, như cải xoong và rau bina, có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Theo Webmd, điều này là do chất dinh dưỡng mà những thực phẩm này chứa, bao gồm lutein, folate và beta-carotene. Chúng đều rất tốt để hỗ trợ sức khỏe não bộ.