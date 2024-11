"Rửa phế quản cho người hút thuốc lá, dịch rửa đen như nước cống": Câu nói của bác sĩ khiến người hút thuốc lâu năm rùng mình

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều ngày 04/11 tại Hà Nội, Bộ Y tế (Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá) hợp Liên minh Kiểm soát Thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát thuốc lá của các nước khu vực ASEAN.

Tại hội thảo, TS.BS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết:

Trên thế giới sử dụng thuốc lá gây 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới (trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam có 25 căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá như: đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi… là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam.

Báo Vietnamnet cho hay, tại hội thảo, bác sĩ Khoa cũng chia sẻ:

“Trong một ca ung thư phổi, bác sĩ phẫu thuật toàn bộ thùy phổi đen kịt do khói ám. Tôi từng tham gia rửa phế quản cho người hút thuốc lá, dịch rửa đen như nước cống. Đây là sản phẩm từ hắc ín tích trữ lại trong suốt thời gian 10 - 20 năm hút thuốc”, bác sĩ Khoa nói.

TS.BS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế

Thông tin từ WHO, việc sử dụng thuốc lá gây ra 85.500 ca tử vong mỗi năm. Hút thuốc lá thụ động gây ra 18.800 ca tử vong. Tổng cộng là 104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá, cao gấp 10 lần so với tử vong do tai nạn giao thông gây ra; về thiệt hại của sử dụng thuốc lá liên quan đến kinh tế, theo ước tính của WHO, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ USD.

Qua khảo sát của Cục Quản lý Khám chữa bệnh tại 700 cơ sở khám chữa bệnh cho thấy chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do: dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp.

Liên quan đến hội thảo, báo Quân đội nhân dân cũng đăng tải, tại đây bà Tan Yen Lian, cán bộ Quản lý thông tin và dữ liệu Liên minh kiểm soát thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) chia sẻ, 16 triệu người trưởng thành Việt Nam hút thuốc, hằng năm có hơn 100.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Việc sử dụng thuốc lá gây thiệt hại khoảng 108,2 triệu tỷ đồng (tương đương 4,6 tỷ USD) mỗi năm do chi phí y tế và giảm năng suất lao động do thuốc lá gây ra.

Theo bà Tan Yen Lian, nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN như Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan đã thực thi luật cấm hút thuốc lá toàn diện tại nơi làm việc và các địa điểm công cộng. Việt Nam là một trong những quốc gia vẫn cho phép hút thuốc tại các khu vực dành riêng cho người hút thuốc tại sân bay, khách sạn, quán bar/pub và phương tiện giao thông công cộng. Lệnh cấm hút thuốc toàn diện sẽ đem lại hiệu quả hơn trong việc bảo vệ người dân khỏi tác hại của khói thuốc lá.

Mặt khác, 10 quốc gia ASEAN đều in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh ở mặt chính trước và sau trên bao bì thuốc lá, 5/10 quốc gia có diện tích hình ảnh cảnh báo sức khỏe lớn nhất thế giới: 85% ở Thái Lan và 75% ở Brunei, Lào, Myanmar và Singapore. Kích thước cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh 50% của Việt Nam thuộc mức nhỏ nhất trong khu vực ASEAN. Ngoài ra, việc bán thuốc lá điếu đơn lẻ vẫn được cho phép ở Philippines và Việt Nam, khiến cho giới trẻ dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thuốc lá. Thuốc lá vẫn có giá phải chăng trong khu vực, đặc biệt là tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (dưới 1 USD mỗi gói). Các quốc gia này cần tăng thuế thuốc lá thường xuyên để theo kịp tốc độ phát triển kinh tế và mức tăng thu nhập.