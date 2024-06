Sau thời gian dài mong chờ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức lên sóng tập 1 vào tối 29/6. Chương trình đã hé lộ những khoảnh khắc lần đầu hội ngộ, bùng nổ tại concert mở màn của 33 anh tài. Ở phần đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 33 anh tài đã gặp gỡ và viết cam kết vượt chông gai.

Tuy nhiên, trong tập 1 lại chứng kiến màn đụng độ mâu thuẫn của 2 anh tài chính là NS Tự Long và ca sĩ Tuấn Hưng. Cả hai có những tranh cãi bất đồng trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho màn biểu diễn. Nguyên do vì ca sĩ Tuấn Hưng cho rằng Tự Long to tiếng với mình: "Anh nói chuyện với em anh cứ nhẹ nhàng, anh đừng mắng em như thế. Quan điểm của em là những người nào nói to là đang mắng mình".

Sau đó, nam nghệ sĩ đã hạ giọng theo yêu cầu của đàn em: "Bây giờ thế này nhé, mỗi người làm thử một lần đi". Tự Long còn cầu cứu tổ tư vấn: "Khó chịu lắm. Bọn anh đã tập rồi nhưng Hưng có 1 số thay đổi những động tác, muốn bọn anh muốn làm động tác đều như thế".

Tự Long và Tuấn Hưng cùng chung một nhóm trong tập phát sóng đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Cả hai đã có những bất đồng trong quá trình tập luyện cho phần trình diễn

Tuấn Hưng cho rằng NS Tự Long đã lớn tiếng với mình

Tự Long sau đó còn cầu cứu tổ tư vấn

Trước mỗi màn trình diễn, các anh tài đã được "tiếp lửa" bởi người thân, gia đình và bạn bè. Nhiều anh tài còn bật khóc khi nghe lời gửi gắm nhắn nhủ của gia đình. Tuấn Hưng, Tự Long đã rưng rưng nước mắt xúc động khi nhận lời chúc may mắn từ những nhóc tỳ đáng yêu. Cường Seven nở nụ cười hạnh phúc khi được bà xã Vũ Ngọc Anh cổ vũ tinh thần. Đỗ Hoàng Hiệp cũng không kìm lòng được khi nhận được lời nhắn nhủ của vợ và con trai.



Tự Long chia sẻ: "Có thể do chúng tôi tuổi đã già nhưng con vẫn là trẻ thơ. Cho nên cảm giác ấy nó được an ủi động viên, khó tả". Tuấn Hưng cũng nghẹn ngào cho hay: "Tôi cũng không biết sẽ đi đến vòng nào. Nhưng tất cả những cảm xúc mình vừa nhận được đó là điều bất ngờ, từ những tình yêu lớn nhất của cuộc đời, là những em bé của mình".

Trước giờ lên sân khấu, các anh tài đã được xem clip của người thân gửi

Tự Long và ca sĩ Tuấn Hưng ngậm ngùi rơi nước mắt xúc động khi thấy những lời nhắn gửi từ các con

Suốt nhiều năm làm nghề, NSND Tự Long được biết đến qua nhiều vai diễn hài hước, trong đó các vai Táo khác nhau trong Táo Quân đã trở thành thương hiệu ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Sự duyên dáng, hài hước của NSND Tự Long được hy vọng sẽ là "làn gió mới" cho truyền hình thực tế.

NSND Tự Long là gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt là vai diễn trong Táo Quân

Tuấn Hưng không phải một ca sĩ có xuất phát điểm chuyên nghiệp hay được đào tạo bài bản tại trường lớp. Anh cũng không sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật như nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Tuy nhiên trải qua hơn 20 năm sự nghiệp, Tuấn Hưng đã sở hữu được một lượng hit lớn và tạo nên cả một phong cách âm nhạc riêng.



Tuấn Hưng đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm

Tối 28/6, MV chủ đề mang tên Hỏa Ca của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức lên sóng sau 3 tiếng trễ hẹn với khán giả. MV gây ấn tượng với góc quay đầy chuyên nghiệp khiến khán giả cảm thấy choáng ngợp bởi cơ bắp săn chắc của các nam nghệ sĩ ở độ tuổi U40, U50.

MV chương trình đã gây hot mạng xã hội vào tối 28/6 dù gặp trục trặc trong khâu lên sóng tận 3 tiếng

Đây là mùa đầu tiên của cuộc thi được sản xuất tại Việt Nam sau khi mua bản quyền phiên bản Đạp Gió dành cho nam ở Trung Quốc có tên Call Me By Fire. Gameshow quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng đến từ các lĩnh vực, cùng tranh tài qua các vòng công diễn mà ở đó họ không chỉ hát mà còn kết hợp nhiều yếu tố trình diễn để tạo nên tiết mục bùng nổ.

Ngoài yếu tố cá nhân thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khai thác mạnh khả năng làm việc nhóm, kết hợp thành tổ đội của các anh tài. Chương trình gồm 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Chia sẻ với chúng tôi, nhà sản xuất cũng hé lộ một số tiêu chí tuyển chọn các anh tài. Đầu tiên, các anh tài phải có thành tích, tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả để khi các anh xuất hiện sẽ gây thương nhớ và hoài niệm cho khán giả. Thứ 2, các "anh tài" phải có nhiều tài năng. Thứ 3, các "anh tài" phải có trí tuệ và tinh thần lãnh đạo. Cuối cùng, dàn cast phải có tinh thần thiếu niên nhiệt huyết, sẵn sàng bộc lộ "đứa trẻ" ẩn sâu bên trong mình, thổi bùng ngọn lửa đam mê để sẵn sàng "vượt mọi chông gai".



Chương trình quy tụ 33 nghệ sĩ như Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Đăng Khôi, Phan Đình Tùng, Kay Trần, Thiên Minh, Binz, Trương Thế Vinh, BB Trần...

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 đang là chương trình âm nhạc giải trí nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả Việt

Thời gian qua, 33 sao nam đã bắt đầu quay hình chuẩn bị cho chương trình lên sóng. Bên cạnh việc luyện tập thì các "anh tài" không ngại pha trò mảng miếng, thậm chí là "dìm hàng" nhau khi có cơ hội. Ngoài những "cây hài" như BB Trần, Duy Khánh, Tiến Luật thì một vài nhân tố khiến cư dân mạng được phen ngã ngửa vì độ lầy lội không thua không kém.



