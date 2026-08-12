Bỏ cơm, ăn khoai lang để giảm cân: Đúng hay sai?

Khoai lang có thể giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát lượng ăn, nhưng ăn quá nhiều hoặc chế biến cùng đường, bơ, dầu mỡ vẫn có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng.

Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ăn khoai luộc với khẩu phần phù hợp có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Khoai lang, đặc biệt khi luộc hoặc hấp, là lựa chọn lành mạnh hơn so với các món chiên hoặc chế biến nhiều đường, bơ và dầu mỡ. Loại củ này cung cấp vitamin A, C, B6, kali, mangan cùng nhiều chất chống oxy hóa.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong khoai lang giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chất xơ giúp tăng cảm giác no, từ đó có thể hạn chế ăn quá nhiều. Dù vậy, khoai lang vẫn chứa carbohydrate và năng lượng nên cần kiểm soát khẩu phần.

Tốt cho mắt và miễn dịch

Khoai lang, nhất là loại ruột cam, giàu beta-carotene – tiền chất vitamin A cần thiết cho thị lực và hệ miễn dịch. Vitamin C cũng góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ sản xuất collagen.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Các hợp chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Khoai lang cung cấp kali, khoáng chất quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và duy trì huyết áp bình thường. Chất xơ trong khoai cũng có lợi cho chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Ăn khoai lang rất tốt, tốt nhất là khoai lang luộc. Ảnh Shutterstock.



Ăn khoai lang buổi sáng thế nào?

Có thể dùng khoai luộc hoặc hấp kết hợp với trứng, sữa chua không đường, sữa hoặc các nguồn protein khác để bữa sáng cân đối hơn.

Khoai lang không phải thực phẩm giảm cân thần kỳ. Lợi ích phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến và tổng thể chế độ ăn. Người mắc bệnh tiểu đường, bệnh thận hoặc có vấn đề tiêu hóa nên lựa chọn khẩu phần phù hợp.

Ăn khoai lang thay cơm có thực sự giúp giảm cân?

Khoai lang có thể giúp no lâu và kiểm soát khẩu phần, nhưng không phải cứ bỏ cơm, ăn khoai là cân nặng sẽ giảm. Ăn quá nhiều hoặc chế biến với dầu mỡ, đường vẫn có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng.

Khoai lang từ lâu đã trở thành món quen thuộc trong thực đơn của những người muốn giảm cân. Giàu chất xơ, chứa nhiều nước và tạo cảm giác no lâu, loại củ này thường được lựa chọn để thay thế một phần cơm trong các bữa ăn.

Tuy nhiên, ăn khoai lang thay cơm không đồng nghĩa với giảm cân.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Phương, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, yếu tố quyết định vẫn là tổng năng lượng nạp vào so với năng lượng cơ thể tiêu hao trong thời gian dài. Nếu ăn khoai với lượng lớn khiến tổng năng lượng vượt nhu cầu, cân nặng vẫn khó giảm dù đã cắt giảm cơm.

Khoai lang có gì tốt cho người muốn giảm cân?

Khoảng 100 g khoai lang cung cấp 124 kcal, 29,8 g carbohydrate, 0,8 g protein và 0,2 g chất béo. Thực phẩm này cũng chứa chất xơ, vitamin A cùng nhiều khoáng chất như kali, canxi, sắt và kẽm.

Điểm đáng chú ý là khoai lang chứa nhiều nước và chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần. Một số loại khoai khi được luộc hoặc hấp có chỉ số đường huyết thấp hoặc trung bình, khiến đường huyết tăng chậm hơn so với một số thực phẩm tinh bột có chỉ số đường huyết cao. Nhờ những đặc điểm này, khoai lang có thể là một lựa chọn tinh bột phù hợp trong chế độ ăn giảm cân. Nhưng điều đó không có nghĩa khoai lang là thực phẩm có thể ăn không giới hạn. Khoai vẫn chứa carbohydrate và cung cấp năng lượng. Ăn càng nhiều, tổng năng lượng nạp vào càng cao.

Cách chế biến có thể làm thay đổi lợi ích của khoai lang

Một củ khoai luộc hoặc hấp khá khác với khoai được chế biến cùng nhiều chất béo và đường. Khoai nướng thêm mật ong, bơ, phô mai hoặc khoai chiên ngập dầu đều có thể làm lượng calo của món ăn tăng đáng kể. Với những loại khoai có vị ngọt đậm như khoai mật, việc ăn một lượng lớn cũng đồng nghĩa với việc nạp thêm nhiều carbohydrate. Vì vậy, không có loại thực phẩm nào tự động trở thành "vé giảm cân". Điều quan trọng vẫn là tổng khẩu phần của cả ngày.

Có cần bỏ hẳn cơm để giảm cân?

Theo bác sĩ Phương, loại bỏ hoàn toàn cơm khỏi khẩu phần không phải yêu cầu bắt buộc khi giảm cân. Carbohydrate vẫn là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể, đặc biệt đối với hoạt động của não bộ và cơ bắp.

Thay vì bỏ hoàn toàn cơm, người muốn kiểm soát cân nặng có thể thay một phần cơm bằng khoai lang để bữa ăn đa dạng hơn và tăng cảm giác no.

Một bữa ăn cân đối vẫn nên có đủ các nhóm thực phẩm: rau xanh, nguồn protein như thịt nạc, cá, trứng, sữa và các loại đậu; đồng thời bổ sung chất béo lành mạnh với lượng phù hợp.

Ăn khoai lang thế nào để hỗ trợ giảm cân?

Nếu muốn đưa khoai lang vào thực đơn, có thể ưu tiên luộc hoặc hấp, hạn chế các cách chế biến sử dụng nhiều dầu, đường và chất béo.

Quan trọng hơn, cần lựa chọn khẩu phần phù hợp với nhu cầu năng lượng của từng người, thay vì xem khoai lang như thực phẩm có thể ăn thay cơm không giới hạn.

Khoai lang cũng không phù hợp hoàn toàn với tất cả mọi người. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thường xuyên đầy hơi hoặc chướng bụng có thể cảm thấy khó chịu khi ăn nhiều do hàm lượng chất xơ và carbohydrate. Người mắc bệnh thận cũng cần lưu ý lượng kali trong khẩu phần và nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần kiểm soát lượng kali.

(t/h Thanh Niên, VTC News)