Lời khuyên cho những người thích đi dép sục, dép "kiểu crocs"

Đi học, đi làm, đi chơi... bất kể tham gia hoạt động nào bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp người đi những đôi dép sục, dép "kiểu crocs" với đủ loại màu sắc, kiểu dáng.

Với ưu điểm nhẹ, không thấm nước và nhiều kiểu dáng độc đáo lại vô cùng tiện lợi, những đôi dép sục nhựa (thường gọi chung là dép kiểu crocs) đã trở thành vật dụng "quốc dân" được vô số người trẻ yêu thích. Thế nhưng, thói quen lạm dụng và sử dụng sai cách món đồ này đang để lại những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng mà ít ai lường trước.

Một chàng trai 22 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã đăng tải tai nạn hy hữu khi dùng dép sục của mình lên mạng xã hội Threads như một lời cảnh tỉnh. Đang đi bộ trên đường, chiếc dép sục nhựa đế cao anh đang đi bất ngờ bị lún sâu và lệch sang một bên, khiến anh mất thăng bằng ngã văng xuống đất. Cú ngã khiến anh gãy xương chân, bầm tím toàn thân và không thể tự đi vệ sinh, phải nằm một chỗ. Điều khiến anh đau khổ nhất là ngoài 20 tuổi nhưng phải nhờ mẹ thay bỉm suốt nhiều ngày chỉ vì mộ "ca chấn thương ngớ ngẩn".

Chàng trai bị chấn thương nặng sau cú ngã khi đang đi dép sục cao (Ảnh: Threads NV)

Kỹ thuật viên X-quang và bác sĩ điều trị của nh này đã lập tức cảnh báo: Dù thời trang, nhưng các loại dép sục nhựa đế cao thiếu hẳn sự hỗ trợ cho cấu trúc bàn chân, nâng độ cao không an toàn và rất dễ tàn phá xương khớp. Đồng thời, đưa ra nhiều lưu ý khi chọn và đi dép sục sao cho an toàn.

4 sai lầm khi đi dép sục tàn phá đôi chân được chuyên gia cảnh báo

Dược sĩ Ya Ting (Đài Loan, Trung Quốc) thừa nhận, ngành y và dược cũng sử dụng dép sục, dép "kiểu crocs" rất phổ biến do tính tiện lội, thoải mái cho đôi chân khi di chuyển nhiều. Tuy nhiên, bà cũng không thể phủ nhận rằng phía sau vật dụng thời trang này là rất nhiều nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách.

Nếu không muốn bàn chân biến dạng, ảnh hưởng xương khớp, nấm mốc hại da và hàng loạt vấn đề khác "tân công", dược sự Ya Ting cảnh báo có 4 sai lầm khi dùng loại dép này cần được loại bỏ ngay:

1. Chọn các loại dép sục có phần đế nâng quá cao

Ham muốn "ăn gian" chiều cao khiến nhiều người săn đón các mẫu dép sục nhựa nâng đế dày. Tuy nhiên, theo bác sĩ điều trị cho chàng trai trên, thiết kế đế cao kết hợp với chất liệu nhựa dẻo quá mềm sẽ làm mất trọng tâm khi di chuyển. Chỉ cần một bước hụt nhẹ, phần đế nhựa dễ bị biến dạng, lún nghiêng hoặc trượt ngã, tạo ra lực vặn xoắn đột ngột gây trẹo cổ chân, xé rách dây chằng hay thậm chí gãy xương.

Ảnh minh họa (Pinterest)

2. Đi dép sục chân trần không mang tất

Nhiều người lầm tưởng các lỗ hổng trên thân dép sục giúp chân luôn khô thoáng nên không cần đi tất. Dược sĩ Ting-ting nhấn mạnh đây là quan niệm sai lầm phổ biến trong da liễu về "khả năng thoáng khí giả tạo". Bản chất chất liệu nhựa hoàn toàn không thấm nước. Khi đi chân trần, mồ hôi đọng lại trên mặt đế không thể thoát ra ngoài, kết hợp với nhiệt độ cơ thể tạo thành môi trường nóng ẩm. Đây chính là "bãi nuôi cấy" lý tưởng cho các loại nấm mốc phát triển, khiến bệnh nấm chân tái phát dai dẳng.

3. Dùng dép sục thay cho ủng đi mưa hay rửa chân mà không làm khô chân ngay

Vào mùa mưa, dép sục trở thành lựa chọn hàng đầu để lội nước. Dù vậy, việc kẽ ngón chân ngâm liên tục trong lớp nhựa đọng nước mưa bẩn kéo dài sẽ biến bàn chân thành nơi vi khuẩn xâm nhập. Dược sĩ Ya Ting cảnh báo nếu không vệ sinh kỹ và làm khô ngay lập tức, bàn chân sẽ giống như bị ngâm trong dung dịch chứa vi khuẩn, gây viêm nhiễm, lở loét và mùi hôi háng mạn tính.

4. Mang dép sục khi vận động mạnh hoặc di chuyển địa hình phức tạp

Theo các chuyên gia xương khớp, do thiết kế thiếu độ ôm sát và không có sự hỗ trợ vòm bàn chân hay gót chân, việc đi dép sục để leo cầu thang, chạy bộ, đi xe đạp hay di chuyển trên địa hình trơn trượt là cực kỳ nguy hiểm. Quai hậu lỏng lẻo khiến gân cơ cổ chân phải gồng liên tục để giữ dép, dễ gây viêm gân gót và tăng nguy cơ vấp ngã. Vì vậy, dép sục dù không cao cũng không bao giờ là lựa chọn phù hợp trong các trường hợp này!

Ảnh minh họa (Pinterest)

5 dấu hiệu cảnh báo bàn chân đang tổn thương do đi dép sục

Ngoài 4 điều lưu ý trên, dù yêu thích đôi dép sục của mình đến đâu thì khi thấy 5 dấu hiệu "cầu cứu" dưới đây, bạn cũng cần dừng ngay việc đi nó để bảo vệ đôi chân:

- Đau nhức âm ỉ vùng gót và vòm bàn chân: Cơ và dây chằng bị quá tải do phải gồng giữ thăng bằng.

- Thường xuyên trẹo hoặc bong gân cổ chân: Khớp cổ chân bị mất ổn định do đế dép sục quá mềm hoặc cao.

- Mảng da bong tróc, ngứa ngáy giữa kẽ ngón chân: Tình trạng nhiễm nấm chân do môi trường ẩm mốc bên trong dép sục.

- Bàn chân có mùi hôi nồng: Vi khuẩn tích tụ lâu ngày trên bề mặt nhựa đọng mồ hôi.

- Nổi mụn nước quanh móng chân: Vi khuẩn xâm nhập khi chân bị ngâm nước bẩn kéo dài.

Tổng hợp (TOPick, Tw.bg3, Aboluowang)

